До Умані на Рош га-Шана прибули вже близько 45 тисяч хасидів: очікують ще 5 тисяч. ВIДЕО
Близько 45 тисяч хасидів уже зібралися в Умані для святкування Рош га-Шана. Цьогоріч кількість паломників стала найбільшою за останні роки, а загалом у місті очікують близько 50 тисяч прочан.
Про це повідомили в Об’єднаній єврейській общині України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, до початку святкування в Умані очікують прибуття ще близько 5 тисяч паломників.
Тисячі брацлавських хасидів уже провели в місті спільну молитву за Україну. Опівдні прочани одночасно зупинилися та повторювали молитву, яка лунала з гучномовців. Один із паломників розповів, що вона називається Тікун а-Клалі.
Рош га-Шана у 2026 році розпочинається ввечері 11 вересня та триватиме до вечора 13 вересня. За юдейським календарем настане 5787 рік.
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