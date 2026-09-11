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Новини Відео Святкування Рош га-Шана
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До Умані на Рош га-Шана прибули вже близько 45 тисяч хасидів: очікують ще 5 тисяч. ВIДЕО

Близько 45 тисяч хасидів уже зібралися в Умані для святкування Рош га-Шана. Цьогоріч кількість паломників стала найбільшою за останні роки, а загалом у місті очікують близько 50 тисяч прочан.

Про це повідомили в Об’єднаній єврейській общині України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, до початку святкування в Умані очікують прибуття ще близько 5 тисяч паломників.

Тисячі брацлавських хасидів уже провели в місті спільну молитву за Україну. Опівдні прочани одночасно зупинилися та повторювали молитву, яка лунала з гучномовців. Один із паломників розповів, що вона називається Тікун а-Клалі.

Рош га-Шана у 2026 році розпочинається ввечері 11 вересня та триватиме до вечора 13 вересня. За юдейським календарем настане 5787 рік.

Також читайте: У Шегинях утворилися багатогодинні черги через наплив майже 17 тисяч хасидів, які їдуть до Умані

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Умань (255) хасиди (179) Черкаська область (271) Уманський район (36)
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Топ коментарі
+3
Вчора на вокзалі Вінниці їх стільки було, що не пройти, тролейбуси і автобуси вибивались з графіку, але цим п....сам все було пох. Поліція щось пробувала, але законом на жид.., вибачте на євреїв наїзджати ніззя, бо здогадайтесь самі чому.
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11.09.2026 15:50 Відповісти
+3
І не тільки грошей. Туди ні одна ракета чи шахед не полетить.
Безпечне місце.
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11.09.2026 16:02 Відповісти
+2
Війна не війна хасидам пох
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11.09.2026 15:39 Відповісти

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