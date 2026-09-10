У Шегинях утворилися багатогодинні черги через наплив майже 17 тисяч хасидів, які їдуть до Умані

Майже 17 тис. паломників-хасидів уже прибули до України напередодні святкування Рош га-Шана в Умані. На українсько-польському кордоні у Шегинях через збільшення потоку подорожніх утворилися черги, а на проходження контролю доводиться чекати по кілька годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне Львів".

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Як зазначається, паломники масово прямують через Львівщину до Умані. Після проходження прикордонного контролю вони продовжують дорогу мікроавтобусами, спеціальними автобусами, приватними трансферами або таксі.

Вранці 10 вересня перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", за даними сервісу "Накордоні", перебували близько 65 автомобілів, а орієнтовний час очікування становив майже сім годин.

Паломники розповідають, що повномасштабна війна та загроза російських обстрілів не змусили їх відмовитися від поїздки до Умані. Водночас вони скаржаться на високу вартість дороги та подорожчання трансферів від кордону.

За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, станом на 9 вересня до України вже в’їхали близько 17 тис. паломників-хасидів. В останні дні перед святом кількість іноземців, які прибувають організованими групами, зросла від кількох сотень до майже 8 тис. осіб на добу.

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Основний потік паломників наразі прямує через пункти пропуску на кордоні з Молдовою. Серед них – "Старокозаче", який напередодні атакували російські безпілотники. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще двоє зазнали поранень. Роботу пункту пропуску тимчасово призупиняли, однак згодом відновили.

Рош га-Шана у 2026 році розпочнеться ввечері 11 вересня і триватиме до вечора 13 вересня. Щороку хасиди з різних країн приїжджають до Умані, щоб зустріти юдейський Новий рік біля могили цадика Нахмана – засновника брацлавського хасидизму.

МЗС України цього року закликало паломників утриматися від поїздки через загрозу російських обстрілів. У відомстві також попереджали про недостатню кількість укриттів, можливі логістичні труднощі та додаткове навантаження на медичні заклади.

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