В Шегинях образовались многочасовые очереди из-за наплыва почти 17 тысяч хасидов, направляющихся в Умань

Почти 17 тыс. паломников-хасидов уже прибыли в Украину накануне празднования Рош га-Шана в Умани. На украинско-польской границе в Шегинях из-за увеличения потока путешественников образовались очереди, и на прохождение контроля приходится ждать по несколько часов.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне Львов".

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Как отмечается, паломники массово направляются через Львовскую область в Умань. После прохождения пограничного контроля они продолжают путь на микроавтобусах, специальных автобусах, частных трансферах или такси.

Утром 10 сентября перед пунктом пропуска "Медика – Шегини", по данным сервиса "Накордоне", находилось около 65 автомобилей, а ориентировочное время ожидания составляло почти семь часов.

Паломники рассказывают, что полномасштабная война и угроза российских обстрелов не заставили их отказаться от поездки в Умань. В то же время они жалуются на высокую стоимость проезда и подорожание трансферов от границы.

По словам представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко, по состоянию на 9 сентября в Украину уже въехали около 17 тыс. паломников-хасидов. В последние дни перед праздником количество иностранцев, прибывающих организованными группами, выросло с нескольких сотен до почти 8 тыс. человек в сутки.

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Основной поток паломников в настоящее время проходит через пункты пропуска на границе с Молдовой. Среди них — "Старокозаче", который накануне подвергся атаке российских беспилотников. В результате удара погибли два человека, еще двое получили ранения. Работа пункта пропуска была временно приостановлена, однако впоследствии возобновлена.

Рош га-Шана в 2026 году начнется вечером 11 сентября и продлится до вечера 13 сентября. Ежегодно хасиды из разных стран приезжают в Умань, чтобы встретить иудейский Новый год у могилы цадика Нахмана — основателя брацлавского хасидизма.

МИД Украины в этом году призвал паломников воздержаться от поездки из-за угрозы российских обстрелов. В ведомстве также предупреждали о недостаточном количестве укрытий, возможных логистических трудностях и дополнительной нагрузке на медицинские учреждения.

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