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Новости Празднование Рош га-Шана в Умани
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В Умани усилили меры безопасности перед Рош га-Шана: привлекли полицию и Нацгвардию

Умань, хасиды

Умань усилила меры безопасности в преддверии празднования Рош га-Шана, которое пройдет с 11 по 13 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

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В Умани работает сводный отряд полиции. В его состав входят оперативники, следователи, патрульные, представители полиции диалога, батальона полиции особого назначения, кинологи и взрывотехники.

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Как в Умани обеспечивают безопасность паломников

К охране порядка также привлечены спасатели ГСЧС, военнослужащие Национальной гвардии Украины и представители других служб.

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич отметил: "Главная задача — охрана общественного порядка, а также профилактика уголовных и административных правонарушений".

По его словам, взаимодействие между всеми задействованными силами налажено. Ситуация в Умани находится под постоянным контролем правоохранителей.

На въездах в район проживания паломников действует контрольно-пропускной режим. Полицейские проверяют граждан и транспортные средства.

Улицы патрулируют пешие и автомобильные экипажи.

Контрольно-пропускные пункты и усиленные патрули

Начальник полиции Черкасской области Ярослав Меженный сообщил, что в Умани также организовали:

  • контрольные пункты со сканерами багажа;
  • стационарные посты;
  • пункт визовой поддержки;
  • контрольно-пропускные группы.

Кроме того, увеличено количество следственно-оперативных групп.

По словам Меженного, полиция работает в усиленном режиме для обеспечения безопасности во время празднования Рош га-Шана.

Как и в предыдущие годы, в Умань прибыли представители полиции Израиля. Они помогают украинским правоохранителям обеспечивать правопорядок во время празднования.

Представитель полиции Израиля в Украине и странах СНГ Пауль Тымкивский поблагодарил украинских правоохранителей за высокий уровень подготовки и организации работы.

Израильские полицейские останутся в Умани до окончания празднования.

  • Ранее МИД Украины предупредило паломников-хасидов о рисках во время поездки в Умань на празднование Рош га-Шана.

Автор: 

Умань (383) Черкасская область (263) Уманский район (33)
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Топ комментарии
+7
Охороняють плємя хозяів украінців
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07.09.2026 21:48 Ответить
+4
приїхали наші панове - треба зустріти їх як треба - на висшому рівні☝.

Вони вже напевно знають, що за антисемітизм на їхній захист дають 8 років в'язниці, а за антиукраїзм легку адміністративку.

Приємні у хасидів почуття зараз - як у арійців колись
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07.09.2026 21:51 Ответить
+3
У нацгвардії роботи мало 🤔
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07.09.2026 21:43 Ответить

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