В Умани усилили меры безопасности перед Рош га-Шана: привлекли полицию и Нацгвардию
Умань усилила меры безопасности в преддверии празднования Рош га-Шана, которое пройдет с 11 по 13 сентября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.
В Умани работает сводный отряд полиции. В его состав входят оперативники, следователи, патрульные, представители полиции диалога, батальона полиции особого назначения, кинологи и взрывотехники.
Как в Умани обеспечивают безопасность паломников
К охране порядка также привлечены спасатели ГСЧС, военнослужащие Национальной гвардии Украины и представители других служб.
Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич отметил: "Главная задача — охрана общественного порядка, а также профилактика уголовных и административных правонарушений".
По его словам, взаимодействие между всеми задействованными силами налажено. Ситуация в Умани находится под постоянным контролем правоохранителей.
На въездах в район проживания паломников действует контрольно-пропускной режим. Полицейские проверяют граждан и транспортные средства.
Улицы патрулируют пешие и автомобильные экипажи.
Контрольно-пропускные пункты и усиленные патрули
Начальник полиции Черкасской области Ярослав Меженный сообщил, что в Умани также организовали:
- контрольные пункты со сканерами багажа;
- стационарные посты;
- пункт визовой поддержки;
- контрольно-пропускные группы.
Кроме того, увеличено количество следственно-оперативных групп.
По словам Меженного, полиция работает в усиленном режиме для обеспечения безопасности во время празднования Рош га-Шана.
Как и в предыдущие годы, в Умань прибыли представители полиции Израиля. Они помогают украинским правоохранителям обеспечивать правопорядок во время празднования.
Представитель полиции Израиля в Украине и странах СНГ Пауль Тымкивский поблагодарил украинских правоохранителей за высокий уровень подготовки и организации работы.
Израильские полицейские останутся в Умани до окончания празднования.
- Ранее МИД Украины предупредило паломников-хасидов о рисках во время поездки в Умань на празднование Рош га-Шана.
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