В Умані посилили заходи безпеки перед Рош га-Шана: залучили поліцію та Нацгвардію
Умань посилила заходи безпеки напередодні святкування Рош га-Шана, яке триватиме з 11 до 13 вересня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції України.
В Умані працює зведений загін поліції. До нього залучені оперативники, слідчі, патрульні, представники поліції діалогу, батальйону поліції особливого призначення, кінологи та вибухотехніки.
Як в Умані забезпечують безпеку паломників
До охорони порядку також залучені рятувальники ДСНС, військовослужбовці Національної гвардії України та представники інших служб.
Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич зазначив: "Головне завдання – охорона публічного порядку, а також профілактика кримінальних та адміністративних правопорушень".
За його словами, взаємодія між усіма залученими силами налагоджена. Ситуація в Умані перебуває під постійним контролем правоохоронців.
На в’їздах до району проживання паломників діє контрольно-пропускний режим. Поліцейські перевіряють громадян і транспортні засоби.
Вулиці патрулюють піші та автомобільні екіпажі.
Пункти перевірки та посилені патрулі
Начальник поліції Черкаської області Ярослав Меженний повідомив, що в Умані також організували:
- пункти перевірки зі сканерами багажу;
- стаціонарні пости;
- пункт візової підтримки;
- контрольно-пропускні групи.
Крім того, збільшено кількість слідчо-оперативних груп.
За словами Меженного, поліція працює у посиленому режимі для забезпечення безпеки під час святкування Рош га-Шана.
Як і в попередні роки, до Умані прибули представники поліції Ізраїлю. Вони допомагають українським правоохоронцям забезпечувати правопорядок під час святкування.
Представник поліції Ізраїлю в Україні та країнах СНД Пауль Тимківський подякував українським правоохоронцям за високий рівень підготовки та організації роботи.
Ізраїльські поліцейські залишатимуться в Умані до завершення святкування.
- Раніше МЗС України попередило прочан-хасидів про ризики під час поїздки до Умані на святкування Рош га-Шана.
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