В Умані посилили заходи безпеки перед Рош га-Шана: залучили поліцію та Нацгвардію

Умань посилила заходи безпеки напередодні святкування Рош га-Шана, яке триватиме з 11 до 13 вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції України.

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В Умані працює зведений загін поліції. До нього залучені оперативники, слідчі, патрульні, представники поліції діалогу, батальйону поліції особливого призначення, кінологи та вибухотехніки.

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Як в Умані забезпечують безпеку паломників

До охорони порядку також залучені рятувальники ДСНС, військовослужбовці Національної гвардії України та представники інших служб.

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич зазначив: "Головне завдання – охорона публічного порядку, а також профілактика кримінальних та адміністративних правопорушень".

За його словами, взаємодія між усіма залученими силами налагоджена. Ситуація в Умані перебуває під постійним контролем правоохоронців.

На в’їздах до району проживання паломників діє контрольно-пропускний режим. Поліцейські перевіряють громадян і транспортні засоби.

Вулиці патрулюють піші та автомобільні екіпажі.

Пункти перевірки та посилені патрулі

Начальник поліції Черкаської області Ярослав Меженний повідомив, що в Умані також організували:

пункти перевірки зі сканерами багажу;

стаціонарні пости;

пункт візової підтримки;

контрольно-пропускні групи.

Крім того, збільшено кількість слідчо-оперативних груп.

За словами Меженного, поліція працює у посиленому режимі для забезпечення безпеки під час святкування Рош га-Шана.

Як і в попередні роки, до Умані прибули представники поліції Ізраїлю. Вони допомагають українським правоохоронцям забезпечувати правопорядок під час святкування.

Представник поліції Ізраїлю в Україні та країнах СНД Пауль Тимківський подякував українським правоохоронцям за високий рівень підготовки та організації роботи.

Ізраїльські поліцейські залишатимуться в Умані до завершення святкування.