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Новости Видео Празднование Рош га-Шана в Умани
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В Умань на Рош га-Шана прибыли уже около 45 тысяч хасидов: ожидается еще 5 тысяч. ВИДЕО

Около 45 тысяч хасидов уже собрались в Умани для празднования Рош га-Шана. В этом году число паломников стало самым большим за последние годы, а всего в городе ожидают около 50 тысяч паломников.

Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, к началу празднования в Умани ожидают прибытия ещё около 5 тысяч паломников.

Тысячи брацлавских хасидов уже провели в городе совместную молитву за Украину. В полдень паломники одновременно остановились и повторяли молитву, звучавшую из громкоговорителей. Один из паломников рассказал, что она называется Тикун а-Клали.

Рош га-Шана в 2026 году начинается вечером 11 сентября и продлится до вечера 13 сентября. По еврейскому календарю наступит 5787 год.

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Умань (385) хасиды (263) Черкасская область (268) Уманский район (35)
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Топ комментарии
+2
Вчора на вокзалі Вінниці їх стільки було, що не пройти, тролейбуси і автобуси вибивались з графіку, але цим п....сам все було пох. Поліція щось пробувала, але законом на жид.., вибачте на євреїв наїзджати ніззя, бо здогадайтесь самі чому.
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11.09.2026 15:50 Ответить
+2
І не тільки грошей. Туди ні одна ракета чи шахед не полетить.
Безпечне місце.
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11.09.2026 16:02 Ответить
+1
Війна не війна хасидам пох
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11.09.2026 15:39 Ответить

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