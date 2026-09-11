В Умань на Рош га-Шана прибыли уже около 45 тысяч хасидов: ожидается еще 5 тысяч. ВИДЕО

Около 45 тысяч хасидов уже собрались в Умани для празднования Рош га-Шана. В этом году число паломников стало самым большим за последние годы, а всего в городе ожидают около 50 тысяч паломников.

Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, к началу празднования в Умани ожидают прибытия ещё около 5 тысяч паломников.

Тысячи брацлавских хасидов уже провели в городе совместную молитву за Украину. В полдень паломники одновременно остановились и повторяли молитву, звучавшую из громкоговорителей. Один из паломников рассказал, что она называется Тикун а-Клали.

Рош га-Шана в 2026 году начинается вечером 11 сентября и продлится до вечера 13 сентября. По еврейскому календарю наступит 5787 год.

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