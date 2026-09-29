Продавали гуманитарные автомобили через TikTok: четыре изъятые машины передали ВСУ

Голосеевская окружная прокуратура Киева по решению суда передала в распоряжение ВСУ четыре автомобиля, которые были ввезены в Украину в качестве гуманитарной помощи, но вместо передачи военным их пытались продать. Осужденный по этому делу также перечислил в распоряжение ВСУ 400 тыс. грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры

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Переданы для нужд ВСУ четыре автомобиля

"Голосеевская окружная прокуратура города Киева по решению суда передала для нужд Вооруженных Сил Украины четыре автомобиля, изъятые в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту продажи автомобилей, ввезенных на территорию Украины в качестве гуманитарной помощи. Незаконную схему торговли автомобилями раскрыли в июле 2026 года", - говорится в сообщении.

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Продавали через автостоянку, которая рекламировалась в TikTok

Автомобили ввозились из-за границы якобы для нужд ВСУ, однако не передавались бесплатно военным, а продавались через автоплощадку, которая рекламировалась в TikTok. При этом в документах на автомобили указывалось, что они были ввезены из-за рубежа в качестве гуманитарной помощи с освобождением от уплаты обязательных таможенных пошлин и не подлежат продаже.

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Что ждет осужденного

На данный момент четыре изъятых автомобиля - Audi, SsangYong, Skoda и Mercedes-Benz - по решению суда переданы для нужд ВСУ.



Приговором суда мужчина, продававший эти машины, признан виновным в незаконной реализации гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины). Он приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.



Также осужденный перечислил на нужды ВСУ 400 000 грн. Решение суда уже вступило в законную силу.

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