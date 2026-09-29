Продавали гуманітарні авто через TikTok: чотири вилучені машини передали ЗСУ
Голосіївська окружна прокуратура Києва за рішенням суду передала на потреби ЗСУ чотири автомобілі, які ввезли в Україну як гуманітарну допомогу, але замість передачі військовим намагалися продати. Засуджений у справі також перерахував на потреби ЗСУ 400 тис. грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Передано на потреби ЗСУ чотири автомобілі
"Голосіївська окружна прокуратура міста Києва за рішенням суду передала на потреби Збройних Сил України чотири автомобілі, вилучені в межах досудового розслідування кримінального провадження щодо продажу автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога. Незаконну схему торгівлі машинами викрили у липні 2026 року", - ідеться в повідомленні.
Продавали через автомайданчик, який рекламувався в Тік-Ток
Автомобілі ввозились з-за кордону начебто для потреб ЗСУ, натомість не передавались безплатно військовим, а продавались через автомайданчик, який рекламувався в Тік-Ток. При цьому в документах автомобілів зазначалось, що вони були ввезені з-за кордону як гуманітарна допомога зі звільненням від сплати обов’язкових митних платежів та не підлягають продажу.
Що чекає на засудженого
Наразі чотири вилучені автомобілі - Audi, SsangYong, Skoda та Mercedes-Benz за рішенням суду передано на потреби ЗСУ.
Вироком суду чоловіка, який продавав ці машини, визнано винним у реалізації гуманітарної допомоги (ч.3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України). Його засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.
Також засуджений переказав на потреби ЗСУ 400 000 грн. Рішення суду вже набрало законної сили.
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