Продавали гуманітарні авто через TikTok: чотири вилучені машини передали ЗСУ

Голосіївська окружна прокуратура Києва за рішенням суду передала на потреби ЗСУ чотири автомобілі, які ввезли в Україну як гуманітарну допомогу, але замість передачі військовим намагалися продати. Засуджений у справі також перерахував на потреби ЗСУ 400 тис. грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Передано на потреби ЗСУ чотири автомобілі

"Голосіївська окружна прокуратура міста Києва за рішенням суду передала на потреби Збройних Сил України чотири автомобілі, вилучені в межах досудового розслідування кримінального провадження щодо продажу автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога. Незаконну схему торгівлі машинами викрили у липні 2026 року", - ідеться в повідомленні.

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Продавали через автомайданчик, який рекламувався в Тік-Ток

Автомобілі ввозились з-за кордону начебто для потреб ЗСУ, натомість не передавались безплатно військовим, а продавались через автомайданчик, який рекламувався в Тік-Ток. При цьому в документах автомобілів зазначалось, що вони були ввезені з-за кордону як гуманітарна допомога зі звільненням від сплати обов’язкових митних платежів та не підлягають продажу.

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Що чекає на засудженого

Наразі чотири вилучені автомобілі - Audi, SsangYong, Skoda та Mercedes-Benz за рішенням суду передано на потреби ЗСУ.



Вироком суду чоловіка, який продавав ці машини, визнано винним у реалізації гуманітарної допомоги (ч.3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України). Його засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.



Також засуджений переказав на потреби ЗСУ 400 000 грн. Рішення суду вже набрало законної сили.

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