Украинские спасатели присоединились к масштабным учениям Crossflood в Румынии: ЕС выделил почти 1 млн евро

В Румынии стартовали масштабные учения по гражданской защите Crossflood, к которым присоединились украинские спасатели. Учения продлятся с 28 сентября по 2 октября и призваны повысить готовность экстренных служб к реагированию на сложные кризисные ситуации, в частности на наводнения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

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Учения проходят в Сучавском уезде Румынии. В них принимают участие представители служб экстренной помощи из Австрии, Чехии, Эстонии, Франции, Румынии и Украины.

Европейский Союз выделил на проведение Crossflood почти 1 млн евро. Эти средства покрывают 90% расходов на учения.

Проведение регулярных учений по гражданской защите является одной из мер, предусмотренных стратегией ЕС по обеспечению готовности Европы к сложным кризисам, среди которых — масштабные наводнения и другие чрезвычайные ситуации.

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