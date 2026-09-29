Украинские спасатели присоединились к масштабным учениям Crossflood в Румынии: ЕС выделил почти 1 млн евро
В Румынии стартовали масштабные учения по гражданской защите Crossflood, к которым присоединились украинские спасатели. Учения продлятся с 28 сентября по 2 октября и призваны повысить готовность экстренных служб к реагированию на сложные кризисные ситуации, в частности на наводнения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.
Учения проходят в Сучавском уезде Румынии. В них принимают участие представители служб экстренной помощи из Австрии, Чехии, Эстонии, Франции, Румынии и Украины.
Европейский Союз выделил на проведение Crossflood почти 1 млн евро. Эти средства покрывают 90% расходов на учения.
Проведение регулярных учений по гражданской защите является одной из мер, предусмотренных стратегией ЕС по обеспечению готовности Европы к сложным кризисам, среди которых — масштабные наводнения и другие чрезвычайные ситуации.
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