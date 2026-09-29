Українські рятувальники долучилися до масштабних навчань Crossflood у Румунії: ЄС виділив майже €1 млн

У Румунії стартували масштабні навчання з цивільного захисту Crossflood, до яких долучилися українські рятувальники. Навчання триватимуть із 28 вересня до 2 жовтня та мають посилити готовність екстрених служб до реагування на складні кризи, зокрема повені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформувала пресслужба Європейської комісії.

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Навчання проводять у Сучавському повіті Румунії. У них беруть участь представники служб екстреної допомоги з Австрії, Чехії, Естонії, Франції, Румунії та України.

Європейський Союз виділив на проведення Crossflood майже 1 млн євро. Ці кошти покривають 90% витрат на навчання.

Проведення регулярних навчань із цивільного захисту є одним із заходів, передбачених стратегією ЄС щодо готовності Європи до складних криз, серед яких – масштабні повені та інші надзвичайні ситуації.

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