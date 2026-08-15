Рятувальники ДСНС повернулися з Франції: керівництво країни гідно оцінило роботу української команди, - Вигівський. ВIДЕО

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій повернулися з Франції, де майже два тижні допомагали стримувати масштабні лісові пожежі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

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Він нагадав, що це була перша місія української команди з надання допомоги державі - члену ЄС в межах Механізму цивільного захисту ЄС. До складу зведеного підрозділу увійшли 70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки.

Обмін досвідом

Зазначається, що українські рятувальники патрулювали лісові масиви, за допомогою БпЛА виявляли нові загоряння та разом із колегами стримували вогонь.

"Ці дні стали не лише спільною роботою, а й досвідом, який об’єднав рятувальників з України, Франції, Словаччини та інших країн. Різні мови, але одна професія і мета: зупинити вогонь та захистити людей. Для українців ця місія стала можливістю поділитися своїм унікальним досвідом, здобутим під час повномасштабної війни", - зазначив міністр.

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Одна з найефективніших рятувальних служб

Вигівський наголосив, що українські рятувальники щодня десятки разів виїжджають на ліквідацію наслідків російських обстрілів та працюють у надскладних умовах. Але попри ці виклики ми завжди готові підставити плече нашим партнерам.

"Гідна оцінка роботи української команди вогнеборців від керівництва Французької Республіки та численні слова вдячності місцевих жителів лише вкотре підтверджують, що ДСНС України - одна з найефективніших рятувальних служб Європи", - додав він.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Україна направила до Франції 70 пожежників і 15 одиниць техніки для допомоги у гасінні пожеж поблизу міста Бордо.