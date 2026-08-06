Українські рятувальники врятували обпечене козуленя під час гасіння масштабної пожежі у Франції, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські рятувальники, які допомагають французьким колегам боротися з масштабними лісовими пожежами, врятували козуленя, що дістало опіки та не могло самостійно вибратися із зони займання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Знайшли серед згарища

За даними ДСНС, тварину виявили серед випаленої вогнем території.

"Посеред обпаленої землі воно ще намагалося втекти, але обпечені ніжки вже не слухалися", – розповіли рятувальники.

Українські вогнеборці взяли козуленя на руки, напоїли його водою, оглянули та надали першу допомогу.

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Передали волонтерам

Після цього рятувальники доправили тварину пожежним автомобілем до найближчого села, де на неї вже чекали волонтери.

"Дитинча козулі отримало шанс жити завдяки рятувальникам. І, можливо, через роки бігатиме тим самим лісом, який неодмінно знову стане зеленим", – зазначили у ДСНС.

У службі наголосили, що сила рятувальників вимірюється не лише кількістю ліквідованих пожеж, а й готовністю врятувати тих, хто не може допомогти собі сам.















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