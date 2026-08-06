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Новини Фото Українські рятувальники допоможуть Франції
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Українські рятувальники врятували обпечене козуленя під час гасіння масштабної пожежі у Франції, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські рятувальники, які допомагають французьким колегам боротися з масштабними лісовими пожежами, врятували козуленя, що дістало опіки та не могло самостійно вибратися із зони займання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Знайшли серед згарища

За даними ДСНС, тварину виявили серед випаленої вогнем території.

"Посеред обпаленої землі воно ще намагалося втекти, але обпечені ніжки вже не слухалися", – розповіли рятувальники.

Українські вогнеборці взяли козуленя на руки, напоїли його водою, оглянули та надали першу допомогу.

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Передали волонтерам

Після цього рятувальники доправили тварину пожежним автомобілем до найближчого села, де на неї вже чекали волонтери.

"Дитинча козулі отримало шанс жити завдяки рятувальникам. І, можливо, через роки бігатиме тим самим лісом, який неодмінно знову стане зеленим", – зазначили у ДСНС.

У службі наголосили, що сила рятувальників вимірюється не лише кількістю ліквідованих пожеж, а й готовністю врятувати тих, хто не може допомогти собі сам.

Українські надзвичайники врятували козуленя під час пожежі у Франції
Українські надзвичайники врятували козуленя під час пожежі у Франції
Українські надзвичайники врятували козуленя під час пожежі у Франції
Українські надзвичайники врятували козуленя під час пожежі у Франції
Українські надзвичайники врятували козуленя під час пожежі у Франції
Українські надзвичайники врятували козуленя під час пожежі у Франції
Українські надзвичайники врятували козуленя під час пожежі у Франції

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тварини (450) пожежа (4453) порятунок (152) Франція (2781) ДСНС (5421)
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Топ коментарі
+22
О, я ждал єтого поста. Когда кто то из неадекватов обязательно должен был бы высказаться. И Вы пришли! А ничего что Франция является очень важным нашим союзником, который оказывает Украине военную и финансовую помощь? Те же Миражи 2000 которые летают над Украиной и сбивают дроны и ракеты - это неплохие боевые самолеты, переданные нам бесплатно. А еще во Франции есть демократия, и любая политическая сила обязана реагировать на мнения и настроения избирателей, иначе она просто лишится доступа к власти. И какая бы ни была во Франции проукраинская власть - если население против - то помогать Украине будет намного сложнее. И в обратную сторону это работает - если во Франции большинство людей поддерживает Украину - путинской подстилке Ле-Пен будет куда сложнее мешать в оказании помощи, как минимум потому что там не все куплены путиным, и ей придется объяснять своим сторонникам почему она идет против настроений общества и тем руинит в том числе и их политические карьеры. А что может быть проще и дешевле чтобы показать жителям Франции необходимости Украины конкретно для них чем наша им помощь в сложной для них ситуации? Если бы россию туда пустили - поверьте, они забрали бы всех пожарников от Калининграда до Владивостока и отправили во Францию чтобы демонстрировать какие они хорошие. И похер что при этом вся рф сгорела бы к херам. Но слава богу у них такой возможности нет - а у нас - есть, и даже зе-команда понимает что ей нужно пользоваться.
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06.08.2026 11:11 Відповісти
+14
Цинізму ЗЕскотви нема меж, в Україні розбомюлені склади, багатоповерхівки, на фронті солдати без ротації, а ми французьких козинят рятуємо. Браво шакали ЗЕлені
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06.08.2026 11:04 Відповісти
+13
Ви мабуть пишите із стабпункту поранених на другій лінії. Як би людина не відносилась до ублюдучного зеленого болота, повинна залишатись Людиною. Чому право визначати кому жити, а кому ні ви присвоюте собі? Чи ваше життя цінніше за життя Божого створіння як це козиня?
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06.08.2026 11:15 Відповісти

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