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Новости Фото Украинские спасатели во Франции
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Украинские спасатели спасли обожженного косуленка во время тушения масштабного пожара во Франции, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские спасатели, помогающие французским коллегам бороться с масштабными лесными пожарами, спасли косуленка, который получил ожоги и не мог самостоятельно выбраться из зоны возгорания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Нашли среди пепла

По данным ГСЧС, животное обнаружили среди выжженной огнем территории.

"Среди выжженной земли оно еще пыталось убежать, но обожженные лапки уже не слушались", — рассказали спасатели.

Украинские пожарные взяли косуленка на руки, напоили его водой, осмотрели и оказали первую помощь.

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Передали волонтерам

После этого спасатели доставили животное на пожарном автомобиле в ближайшее село, где его уже ждали волонтеры.

"Детеныш косули получил шанс на жизнь благодаря спасателям. И, возможно, через годы будет бегать по тому же лесу, который непременно снова станет зеленым", – отметили в ГСЧС.

В службе подчеркнули, что сила спасателей измеряется не только количеством ликвидированных пожаров, но и готовностью спасти тех, кто не может помочь себе сам.

Украинские спасатели спасли косуля во время пожара во Франции
Украинские спасатели спасли косуля во время пожара во Франции
Украинские спасатели спасли косуля во время пожара во Франции
Украинские спасатели спасли косуля во время пожара во Франции
Украинские спасатели спасли косуля во время пожара во Франции
Украинские спасатели спасли косуля во время пожара во Франции
Украинские спасатели спасли косуля во время пожара во Франции

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животные (988) пожар (6253) спасение (205) Франция (3825) ГСЧС (5425)
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Топ комментарии
+22
О, я ждал єтого поста. Когда кто то из неадекватов обязательно должен был бы высказаться. И Вы пришли! А ничего что Франция является очень важным нашим союзником, который оказывает Украине военную и финансовую помощь? Те же Миражи 2000 которые летают над Украиной и сбивают дроны и ракеты - это неплохие боевые самолеты, переданные нам бесплатно. А еще во Франции есть демократия, и любая политическая сила обязана реагировать на мнения и настроения избирателей, иначе она просто лишится доступа к власти. И какая бы ни была во Франции проукраинская власть - если население против - то помогать Украине будет намного сложнее. И в обратную сторону это работает - если во Франции большинство людей поддерживает Украину - путинской подстилке Ле-Пен будет куда сложнее мешать в оказании помощи, как минимум потому что там не все куплены путиным, и ей придется объяснять своим сторонникам почему она идет против настроений общества и тем руинит в том числе и их политические карьеры. А что может быть проще и дешевле чтобы показать жителям Франции необходимости Украины конкретно для них чем наша им помощь в сложной для них ситуации? Если бы россию туда пустили - поверьте, они забрали бы всех пожарников от Калининграда до Владивостока и отправили во Францию чтобы демонстрировать какие они хорошие. И похер что при этом вся рф сгорела бы к херам. Но слава богу у них такой возможности нет - а у нас - есть, и даже зе-команда понимает что ей нужно пользоваться.
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06.08.2026 11:11 Ответить
+14
Цинізму ЗЕскотви нема меж, в Україні розбомюлені склади, багатоповерхівки, на фронті солдати без ротації, а ми французьких козинят рятуємо. Браво шакали ЗЕлені
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06.08.2026 11:04 Ответить
+13
Ви мабуть пишите із стабпункту поранених на другій лінії. Як би людина не відносилась до ублюдучного зеленого болота, повинна залишатись Людиною. Чому право визначати кому жити, а кому ні ви присвоюте собі? Чи ваше життя цінніше за життя Божого створіння як це козиня?
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06.08.2026 11:15 Ответить

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