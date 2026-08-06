Украинские спасатели спасли обожженного косуленка во время тушения масштабного пожара во Франции, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские спасатели, помогающие французским коллегам бороться с масштабными лесными пожарами, спасли косуленка, который получил ожоги и не мог самостоятельно выбраться из зоны возгорания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Нашли среди пепла

По данным ГСЧС, животное обнаружили среди выжженной огнем территории.

"Среди выжженной земли оно еще пыталось убежать, но обожженные лапки уже не слушались", — рассказали спасатели.

Украинские пожарные взяли косуленка на руки, напоили его водой, осмотрели и оказали первую помощь.

Читайте также: Украина направила во Францию 70 спасателей для борьбы с лесными пожарами, - Выгивский. ФОТОрепортаж

Передали волонтерам

После этого спасатели доставили животное на пожарном автомобиле в ближайшее село, где его уже ждали волонтеры.

"Детеныш косули получил шанс на жизнь благодаря спасателям. И, возможно, через годы будет бегать по тому же лесу, который непременно снова станет зеленым", – отметили в ГСЧС.

В службе подчеркнули, что сила спасателей измеряется не только количеством ликвидированных пожаров, но и готовностью спасти тех, кто не может помочь себе сам.















Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Даже посреди войны жизнь остается высшей ценностью": бойцы "Стрикс" спасли косулю в антидроновой сетке. ВИДЕО