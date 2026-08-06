Украинские спасатели спасли обожженного косуленка во время тушения масштабного пожара во Франции, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украинские спасатели, помогающие французским коллегам бороться с масштабными лесными пожарами, спасли косуленка, который получил ожоги и не мог самостоятельно выбраться из зоны возгорания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Нашли среди пепла
По данным ГСЧС, животное обнаружили среди выжженной огнем территории.
"Среди выжженной земли оно еще пыталось убежать, но обожженные лапки уже не слушались", — рассказали спасатели.
Украинские пожарные взяли косуленка на руки, напоили его водой, осмотрели и оказали первую помощь.
Передали волонтерам
После этого спасатели доставили животное на пожарном автомобиле в ближайшее село, где его уже ждали волонтеры.
"Детеныш косули получил шанс на жизнь благодаря спасателям. И, возможно, через годы будет бегать по тому же лесу, который непременно снова станет зеленым", – отметили в ГСЧС.
В службе подчеркнули, что сила спасателей измеряется не только количеством ликвидированных пожаров, но и готовностью спасти тех, кто не может помочь себе сам.
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