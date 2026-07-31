Украина направила во Францию 70 спасателей для борьбы с лесными пожарами, - Выгивский. ФОТОрепортаж

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского и в рамках Механизма гражданской защиты ЕС во Французскую Республику направлен сводный отряд из 70 спасателей и 15 специализированных автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выгивский в своем официальном Telegram-канале.

Накануне состоялся онлайн-разговор с министром внутренних дел Французской Республики Лораном Нуньесом. Обсудили детали работы украинской команды спасателей во Франции. Также в случае дополнительной необходимости мы готовы направить на помощь в тушении лесных пожаров авиацию ГСЧС", - написал глава МВД.

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Иван Выгивский поблагодарил главу МВД Французской Республики за высокую оценку работы подразделений системы МВД Украины и готовность к укреплению сотрудничества между нашими министерствами. Он подчеркнул, что спасатели ГСЧС обладают уникальным опытом работы в чрезвычайно сложных условиях.

Ежедневно они ликвидируют последствия российских атак, тушат масштабные пожары, проводят поисково-спасательные операции и работают в зонах постоянной опасности.

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Несмотря на вызовы полномасштабной войны и десятки ежедневных обстрелов, Украина всегда готова прийти на помощь тем, кто рядом с нами в самые тяжелые времена.



