Україна направила до Франції 70 рятувальників для боротьби з лісовими пожежами, - Вигівський. ФОТОрепортаж

За дорученням Президента України Володимира Зеленського та в межах Механізму цивільного захисту ЄС до Французької Республіки направлено зведений загін із 70 рятувальників та 15 спеціалізованих автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський у своєму офіційному Телеграм-каналі.

Напередодні мав онлайн-розмову з Міністром внутрішніх справ Французької Республіки Лораном Нуньєсом. Обговорили деталі щодо роботи української команди рятувальників у Франції. Також у разі додаткової потреби ми готові скерувати на допомогу у гасінні лісових пожеж авіацію ДСНС", – написав Глава МВС.

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Іван Вигівський подякував очільнику МВС Французької Республіки за високу оцінку роботи підрозділів системи МВС України та готовність посилення співпраці між нашими Міністерствами. Він наголосив, що рятувальники ДСНС мають унікальний досвід роботи в надскладних умовах.

Щодня вони ліквідовують наслідки російських атак, гасять масштабні пожежі, проводять пошуково-рятувальні операції та працюють у зонах постійної небезпеки.

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Попри виклики повномасштабної війни та десятки щоденних обстрілів, Україна завжди готова прийти на допомогу тим, хто поруч із нами у найважчі часи.



