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Новини Фото Українські рятувальники допоможуть Франції
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Українські рятувальники допомагають ліквідовувати пожежі у французьких селах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські рятувальники допомагають ліквідовувати масштабні лісові пожежі у Франції.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Українські рятувальники у французьких селах бачать те, що їм давно знайоме: обвуглені дерева, зруйновані будинки, подвір’я, від яких залишилися лише згарища

Для Франції це наслідки масштабних лісових пожеж. Для українців - картина, яку вони роками бачать удома після російських обстрілів. Лише в Україні ці будинки знищували не спека й вітер, а ракети, дрони та артилерія. Тому ця робота для наших рятувальників особлива: вони знають, що за кожним згорілим будинком - людські долі, спогади, дитячий сміх, звичайне життя, яке в одну мить може зникнути", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що досвід рятувальників, здобутий під час ліквідації наслідків російських атак, сьогодні допомагає вберегти французькі громади від ще більших втрат.

Також дивіться: Українські рятувальники врятували обпечене козуленя під час гасіння масштабної пожежі у Франції, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські рятувальники ліквідовують лісові пожежі у Франції
Українські рятувальники ліквідовують лісові пожежі у Франції
Українські рятувальники ліквідовують лісові пожежі у Франції
Українські рятувальники ліквідовують лісові пожежі у Франції
Українські рятувальники ліквідовують лісові пожежі у Франції
Українські рятувальники ліквідовують лісові пожежі у Франції
Українські рятувальники ліквідовують лісові пожежі у Франції
Українські рятувальники ліквідовують лісові пожежі у Франції
Українські рятувальники ліквідовують лісові пожежі у Франції

Автор: 

пожежа (4453) Франція (2781) ДСНС (5421)
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Топ коментарі
+12
Божої допомоги і витримки , французам
і українцям , з якими трапилась така біда !
А нашим хлопцям здоровʼя і терпіння в цій ,
надзвичайно , важкій роботі !!
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06.08.2026 16:52 Відповісти
+5
Ну і тут зараз почнеться "как зєля посмєл, когда вся Украіна пламєнєм горіт!...."
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06.08.2026 16:41 Відповісти
+3
Нісколько. Кієвскій рєжім взял іх сємьі в заложнікі. Нє вєрнутся - всєх в ТЦК.
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06.08.2026 17:01 Відповісти

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