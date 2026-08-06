Українські рятувальники допомагають ліквідовувати пожежі у французьких селах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські рятувальники допомагають ліквідовувати масштабні лісові пожежі у Франції.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Українські рятувальники у французьких селах бачать те, що їм давно знайоме: обвуглені дерева, зруйновані будинки, подвір’я, від яких залишилися лише згарища

Для Франції це наслідки масштабних лісових пожеж. Для українців - картина, яку вони роками бачать удома після російських обстрілів. Лише в Україні ці будинки знищували не спека й вітер, а ракети, дрони та артилерія. Тому ця робота для наших рятувальників особлива: вони знають, що за кожним згорілим будинком - людські долі, спогади, дитячий сміх, звичайне життя, яке в одну мить може зникнути", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що досвід рятувальників, здобутий під час ліквідації наслідків російських атак, сьогодні допомагає вберегти французькі громади від ще більших втрат.

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