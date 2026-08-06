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Новости Фото Украинские спасатели во Франции
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Украинские спасатели помогают ликвидировать пожары во французских селах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские спасатели помогают тушить масштабные лесные пожары во Франции.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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"Украинские спасатели во французских селах видят то, что им давно знакомо: обугленные деревья, разрушенные дома, дворы, от которых остались лишь пепелища.

Для Франции это последствия масштабных лесных пожаров. Для украинцев — картина, которую они годами видят у себя дома после российских обстрелов. Только в Украине эти дома уничтожали не жара и ветер, а ракеты, дроны и артиллерия. Поэтому эта работа для наших спасателей особенная: они знают, что за каждым сгоревшим домом — человеческие судьбы, воспоминания, детский смех, обычная жизнь, которая в один миг может исчезнуть", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что опыт спасателей, полученный во время ликвидации последствий российских атак, сегодня помогает уберечь французские общины от еще больших потерь.

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Украинские спасатели ликвидируют лесные пожары во Франции
Украинские спасатели ликвидируют лесные пожары во Франции
Украинские спасатели ликвидируют лесные пожары во Франции
Украинские спасатели ликвидируют лесные пожары во Франции
Украинские спасатели ликвидируют лесные пожары во Франции
Украинские спасатели ликвидируют лесные пожары во Франции
Украинские спасатели ликвидируют лесные пожары во Франции
Украинские спасатели ликвидируют лесные пожары во Франции
Украинские спасатели ликвидируют лесные пожары во Франции

Автор: 

пожар (6253) Франция (3825) ГСЧС (5425)
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Топ комментарии
+12
Божої допомоги і витримки , французам
і українцям , з якими трапилась така біда !
А нашим хлопцям здоровʼя і терпіння в цій ,
надзвичайно , важкій роботі !!
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06.08.2026 16:52 Ответить
+5
Ну і тут зараз почнеться "как зєля посмєл, когда вся Украіна пламєнєм горіт!...."
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06.08.2026 16:41 Ответить
+3
Нісколько. Кієвскій рєжім взял іх сємьі в заложнікі. Нє вєрнутся - всєх в ТЦК.
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06.08.2026 17:01 Ответить

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