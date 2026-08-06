Украинские спасатели помогают ликвидировать пожары во французских селах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские спасатели помогают тушить масштабные лесные пожары во Франции.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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"Украинские спасатели во французских селах видят то, что им давно знакомо: обугленные деревья, разрушенные дома, дворы, от которых остались лишь пепелища.

Для Франции это последствия масштабных лесных пожаров. Для украинцев — картина, которую они годами видят у себя дома после российских обстрелов. Только в Украине эти дома уничтожали не жара и ветер, а ракеты, дроны и артиллерия. Поэтому эта работа для наших спасателей особенная: они знают, что за каждым сгоревшим домом — человеческие судьбы, воспоминания, детский смех, обычная жизнь, которая в один миг может исчезнуть", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что опыт спасателей, полученный во время ликвидации последствий российских атак, сегодня помогает уберечь французские общины от еще больших потерь.

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