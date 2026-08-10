ДСНС України допомогла Франції зупинити поширення лісової пожежі. ФОТОрепортаж
Пожежу в лісовому масиві у Франції вдалося ліквідувати завдяки роботі українських рятувальників.
Про це повідомляє ДСНС, пише Цензор.НЕТ.
Вогонь зупинили до підходу до населеного пункту
За даними рятувальників, сигнал про загоряння надійшов від керівника координаційного центру. Вогонь охопив близько 1 гектара лісу. Через спеку та сильні пориви вітру існувала загроза поширення пожежі у бік населеного пункту.
До гасіння залучили зведений загін ДСНС України. Працювали шість автоцистерн. З повітря допомагали французькі сили. Зокрема, було задіяно два літаки та один гелікоптер.
Пожежу вдалося повністю ліквідувати. Поширення вогню вглиб лісу та у напрямку населеного пункту не допустили, — повідомили рятувальники.
Раніше повідомлялося, що Україна направила до Франції 70 пожежників і 15 одиниць техніки для допомоги у гасінні пожеж поблизу міста Бордо.
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