ДСНС України допомогла Франції зупинити поширення лісової пожежі. ФОТОрепортаж

Пожежу в лісовому масиві у Франції вдалося ліквідувати завдяки роботі українських рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС, пише Цензор.НЕТ.

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Вогонь зупинили до підходу до населеного пункту

За даними рятувальників, сигнал про загоряння надійшов від керівника координаційного центру. Вогонь охопив близько 1 гектара лісу. Через спеку та сильні пориви вітру існувала загроза поширення пожежі у бік населеного пункту.

До гасіння залучили зведений загін ДСНС України. Працювали шість автоцистерн. З повітря допомагали французькі сили. Зокрема, було задіяно два літаки та один гелікоптер.

Пожежу вдалося повністю ліквідувати. Поширення вогню вглиб лісу та у напрямку населеного пункту не допустили, — повідомили рятувальники.

Раніше повідомлялося, що Україна направила до Франції 70 пожежників і 15 одиниць техніки для допомоги у гасінні пожеж поблизу міста Бордо.

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