ГСЧС Украины помогла Франции остановить распространение лесного пожара. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пожар в лесном массиве во Франции удалось потушить благодаря работе украинских спасателей.

Об этом сообщает ГСЧС, пишет Цензор.НЕТ.

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Огонь остановили до того, как он достиг населенного пункта

По данным спасателей, сигнал о возгорании поступил от руководителя координационного центра. Огонь охватил около 1 гектара леса. Из-за жары и сильных порывов ветра существовала угроза распространения пожара в сторону населенного пункта.

К тушению привлекли сводный отряд ГСЧС Украины. Работали шесть автоцистерн. С воздуха помогали французские силы. В частности, были задействованы два самолета и один вертолет.

Пожар удалось полностью ликвидировать. Распространение огня вглубь леса и в направлении населенного пункта не допустили, — сообщили спасатели.

Ранее сообщалось, что Украина направила во Францию 70 пожарных и 15 единиц техники для помощи в тушении пожаров вблизи города Бордо.

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