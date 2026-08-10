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ГСЧС Украины помогла Франции остановить распространение лесного пожара. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пожар в лесном массиве во Франции удалось потушить благодаря работе украинских спасателей.

Об этом сообщает ГСЧС, пишет Цензор.НЕТ.

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Огонь остановили до того, как он достиг населенного пункта

По данным спасателей, сигнал о возгорании поступил от руководителя координационного центра. Огонь охватил около 1 гектара леса. Из-за жары и сильных порывов ветра существовала угроза распространения пожара в сторону населенного пункта.

К тушению привлекли сводный отряд ГСЧС Украины. Работали шесть автоцистерн. С воздуха помогали французские силы. В частности, были задействованы два самолета и один вертолет.

Ликвидация пожара во Франции силами ГСЧС Украины

Ликвидация пожара во Франции силами ГСЧС Украины

Ликвидация пожара во Франции силами ГСЧС Украины

Ликвидация пожара во Франции силами ГСЧС Украины

Пожар удалось полностью ликвидировать. Распространение огня вглубь леса и в направлении населенного пункта не допустили, — сообщили спасатели.

Ранее сообщалось, что Украина направила во Францию 70 пожарных и 15 единиц техники для помощи в тушении пожаров вблизи города Бордо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские спасатели спасли обожженного козленка во время тушения масштабного пожара во Франции, — ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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