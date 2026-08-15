Спасатели ГСЧС вернулись из Франции: руководство страны по достоинству оценило работу украинской команды, - Выгивский. ВИДЕО

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вернулись из Франции, где почти две недели помогали сдерживать масштабные лесные пожары.

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что это была первая миссия украинской команды по оказанию помощи государству - члену ЕС в рамках Механизма гражданской защиты ЕС. В состав сводного подразделения вошли 70 спасателей и 15 единиц специальной техники.

Обмен опытом

Отмечается, что украинские спасатели патрулировали лесные массивы, с помощью БПЛА выявляли новые возгорания и вместе с коллегами сдерживали огонь.

"Эти дни стали не только совместной работой, но и опытом, который объединил спасателей из Украины, Франции, Словакии и других стран. Разные языки, но одна профессия и цель: остановить огонь и защитить людей. Для украинцев эта миссия стала возможностью поделиться своим уникальным опытом, приобретенным во время полномасштабной войны", - отметил министр.

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Одна из самых эффективных спасательных служб

Выгивский подчеркнул, что украинские спасатели ежедневно десятки раз выезжают на ликвидацию последствий российских обстрелов и работают в чрезвычайно сложных условиях. Но, несмотря на эти вызовы, мы всегда готовы подставить плечо нашим партнерам.

"Достойная оценка работы украинской команды пожарных со стороны руководства Французской Республики и многочисленные слова благодарности местных жителей лишь в очередной раз подтверждают, что ГСЧС Украины - одна из самых эффективных спасательных служб Европы", - добавил он.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Украина направила во Францию 70 пожарных и 15 единиц техники для помощи в тушении пожаров вблизи города Бордо.