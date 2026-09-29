Не менее трех лет сопровождения после службы: ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке ветеранов
ПАСЕ призвала европейские государства обеспечить ветеранам комплексную помощь, в частности, как минимум три года усиленного сопровождения после увольнения с военной службы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, резолюцию о согласованной политике поддержки ветеранов в Европе, представленную в докладе члена украинской делегации Леси Забуранной, во вторник на сессии ПАСЕ в Страсбурге поддержали 78 делегатов, один выступил против.
"Сегодня в Европе — самое большое количество ветеранов со времен Второй мировой войны вследствие полномасштабной агрессивной войны Российской Федерации против Украины, которая уже привела к появлению более двух миллионов ветеранов. Учитывая изменения в ситуации с безопасностью, рост оборонных расходов и восстановление военной службы в ряде государств, количество ветеранов в Европе, вероятно, будет расти и в последующие десятилетия", — говорится в документе.
Ассамблея отдельно подчеркнула необходимость защитить права украинских ветеранов.
"Ассамблея выражает уважение и поддержку тем, кто служил, защищая Украину и принципы демократии, суверенитета и международного права в Европе. Она призывает принять решительные меры, чтобы права человека и достоинство ветеранов этой войны были приоритетом и должным образом уважались", — отмечается в резолюции.
Государствам предлагается ввести гарантированный минимум помощи, который будет охватывать физическую реабилитацию и протезирование, поддержку психического здоровья, образование, трудоустройство, жилье, а также социальное, правовое и финансовое сопровождение. Помощь должна предоставляться с учетом потребностей каждого ветерана.
"Пакет поддержки должен предусматривать индивидуальное сопровождение квалифицированными специалистами. Он также должен устанавливать определенный период восстановления продолжительностью не менее трех лет после увольнения с военной службы, в течение которого государство будет обеспечивать усиленную и скоординированную помощь для физического, психологического, социального и профессионального восстановления ветеранов, а также их возвращения к повседневной жизни", — отмечается в документе.
ПАСЕ призвала создать в каждой стране единый орган для координации ветеранской политики и цифровой сервис, через который ветераны смогут получать необходимые услуги. Особое внимание в документе уделяется женщинам-ветеранам, бывшим военнопленным, людям, пережившим пытки, а также семьям погибших и пропавших без вести.
Для ветеранов, переезжающих между странами Совета Европы, предлагается обеспечить взаимное признание статуса инвалидности, доступ к медицинской помощи и сохранение пенсионных прав. Ассамблея также призвала поддержать Украину в развитии системы помощи ветеранам на всех уровнях власти.
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