Щонайменше три роки супроводу після служби: ПАРЄ ухвалила резолюцію про підтримку ветеранів

Фото: Укрінформ

ПАРЄ закликала європейські держави забезпечити ветеранам комплексну допомогу, зокрема щонайменше три роки посиленого супроводу після звільнення з військової служби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, резолюцію про узгоджену політику щодо підтримки ветеранів в Європі за доповіддю членкині української делегації Лесі Забуранної у вівторок на сесії ПАРЄ у Страсбурзі підтримали 78 делегатів, один був проти.

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"Сьогодні в Європі - найбільша кількість ветеранів від часів Другої світової війни внаслідок повномасштабної агресивної війни Російської Федерації проти України, яка вже призвела до появи понад двох мільйонів ветеранів. З огляду на зміни в безпековій ситуації, зростання оборонних видатків і відновлення військової служби в низці держав кількість ветеранів у Європі, ймовірно, зростатиме і в наступні десятиліття", - йдеться у документі.

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Асамблея окремо наголосила на необхідності захистити права українських ветеранів.

"Асамблея висловлює повагу й підтримку тим, хто служив, захищаючи Україну та принципи демократії, суверенітету й міжнародного права в Європі. Вона закликає вжити рішучих заходів, щоб права людини та гідність ветеранів цієї війни були пріоритетом і належним чином поважалися", - зазначається у резолюції.

Державам пропонують запровадити гарантований мінімум допомоги, що охоплюватиме фізичну реабілітацію і протезування, підтримку психічного здоров’я, освіту, працевлаштування, житло, а також соціальний, правовий і фінансовий супровід. Допомогу мають надавати з урахуванням потреб кожного ветерана.

"Пакет підтримки має передбачати індивідуальний супровід кваліфікованими фахівцями. Він також повинен встановлювати визначений період відновлення тривалістю щонайменше три роки після звільнення з військової служби, протягом якого держава забезпечуватиме посилену та скоординовану допомогу для фізичного, психологічного, соціального і професійного відновлення ветеранів, а також їхнього повернення до повсякденного життя", - наголошується у документі.

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ПАРЄ закликала створити в кожній країні єдиний орган для координації ветеранської політики та цифровий сервіс, через який ветерани зможуть отримувати необхідні послуги. Окрему увагу документ приділяє жінкам-ветеранкам, колишнім військовополоненим, людям, які пережили катування, а також родинам загиблих і зниклих безвісти.

Для ветеранів, які переїжджають між країнами Ради Європи, пропонують забезпечити взаємне визнання статусу інвалідності, доступ до медичної допомоги та збереження пенсійних прав. Асамблея також закликала підтримати Україну в розбудові системи допомоги ветеранам на всіх рівнях влади.

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