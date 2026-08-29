Ветеранська політика має бути справедливою, бо ці люди віддали своє здоров’я за країну, - Порошенко

Ветеранська політика в Україні має бути справедливою, а учасники війни проти російської агресії мають отримати повноцінні можливості для реалізації.

Про це під час форуму "Хроніки війни" заявив Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

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Право голосу ветеранів

Так, Порошенко застеріг від чиновницького формалізму у ставленні до ветеранів як до відпрацьованого ресурсу. Він наголосив – ветерани це люди, які віддали своє здоровʼя за те, щоб Україна жила, і вони як ніхто мають право голосу у вирішенні стратегічних питань розбудови держави.

"В цьому роль і місія ветеранів. Коли вони бачать корупцію у владі, вони мають право сказати: "ми не за це воювали. Ми воювали не тільки для того, щоб зберегти соборну державу, ми воювали за те, щоб зберегти демократію, зберегти свободу, яка завжди притаманна українцям. Від свободи слова до свободи зібрань. Від свободи громадських активістів до свободи кожної окремої людини. Ми воювали за те, щоб зберегти місці України в Європі. Ми воювали за те, щоб зберегти майбутню перспективу України в НАТО", – вважає Порошенко.

Ветеран - це не тягар для влади

Також п’ятий президент наголосив, що треба навести порядок у власній державі.

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"З чим я асоціюю порядок, якщо одним словом? Зі справедливістю. Якою має бути ветеранська політика? Ми маємо збільшити роль ветеранів у суспільстві. Бо хтось це зводить лише до цього, що ветерана треба з фронту зустріти, дати квіти, зробити наголос, що ми дуже вдячні, і наступного дня забути про це. Оце найгірше, що може зробити влада", – розповів він.

"Ветеран - це не тягар для влади. Ветеран - це ресурс, можливості, майбутнє. Треба говорити не про "скрінінг здоров’я", а про надійне, високопрофесійне і ефективне лікування. І мова не лише про протези. І не лише про ПТСР. Мова про полегшення адаптації ветерана до мирного життя. Бо ветеран повернувся іншою людиною, і він повернувся в іншу країну. Він вміє жити на фронті, але не впевнений, що він вміє жити в такому мирному житті. І йому треба допомогти. Допомогти лікуванням. Допомогти роботою. Ветеран, якщо він був на ЛБЗ, на передку, він отримував 100 тисяч гривень. Він повертається і перестає їх отримувати. Він має заробити. А держава має надати йому можливість для такого заробітку. Чи є на сьогоднішній день ця програма? Ні", – констатує Порошенко.

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Ветерани мають працювати в секторі оборони і безпеки.

"А хто ж має піклуватися про ветеранів в першу чергу? Ветерани. Щоб говорити однією мовою про проблеми, які треба вирішувати. Нам треба об’єднуватись – ветерани з ветеранами. А не використовувати ветеранів. Ви запитаєте мене, а де ж ветерани можуть працювати для того, щоб отримувати таку зарплату? Ветерани мають працювати в першу чергу в секторі оборони і безпеки. Бо в секторі оборони і безпеки найбільші зарплати. Там, де ми виробляємо зброю і елементи захисту. Бо ветеран є людиною, яка найкраще орієнтується і знає, що і як підготувати", – вважає п’ятий президент.

Він зазначив, що у проєктах виробництва засобів для ЗСУ і захисту критичної інфраструктури, в які він інвестує, більше половини співробітників є ветеранами.

"Це не може бути обов’язковим, але це планка, якій ти маєш відповідати. І вони отримують найбільші зарплати. Якщо це може Порошенко, це може будь-хто. І ветерани мають право бути присутніми у владі. Не для того, щоб когось протягнути у владу, а для того, щоб самим приймати рішення. Чому? Бо вони за цю державу воювали", – підсумував Порошенко.

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