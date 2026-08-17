Ми входимо у найважчу осінь і маємо бути готові: Порошенко озвучив план нагальних завдань для виживання країни. ВIДЕО

Україна входить у, можливо, найважчу осінь за всі роки Незалежності і має бути максимально готовою до викликів ще однієї воєнної зими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні п’ятого президента України.

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Порошенко назвав ключові завдання для виживання держави: укриття для захисту людей, забезпечення ЗСУ і новітні оборонні технології, підтримка економіки та бізнесу, відновлення експортної логістики та енергетична спроможність громад.

"Найбільша небезпека цієї осені — не лише те, що робитиме ворог. Найбільша небезпека — зустріти його удари державою, яка неспроможна. Бо як інакше важко назвати той факт, що ми входимо в осінь без Міністра оборони. Без очільника Служби безпеки. Без Міністра закордонних справ. Саме тому, що монобільшість не завершила процес формування влади — і пішла собі на місячну перерву. Саме тому, що влада не чує людей на вулиці. На жаль, війна на канікули не пішла", – констатував Порошенко.

Він зазначив, що за останній місяць ворог завдав ударів по підприємствах, складах, логістичних центрах, ритейлу, енергетиці і портах.

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Економіка, армія та технології

"Експорт зупинено, що суттєво поглиблює кризу. Частина українського бізнесу сьогодні вже точно не говорить про розвиток. Люди говорять про те, як банально вижити і не збанкрутувати. Після російських ударів по складах і торговельній інфраструктурі в окремих містах, на жаль, виникають перебої з постачанням. І це вже точно не лише економічне питання. Бо склад із продуктами — це сьогодні такий самий елемент стійкості держави, як електростанція. Логістичний центр — це інфраструктура національної безпеки. А підприємець, який під обстрілами платить зарплату і податки, — це людина, яка утримує свою армію, яка захищає нашу Україну", – переконаний п’ятий Президент.

"Під час війни бізнесу від держави потрібні не перевіряльники, не додаткові перевірки на сплату податків. Йому потрібен захист: страхування від воєнних ризиків, доступ до фінансування, захист державою критичної логістики, мораторій на безглузді перевірки і силовий тиск силовиків, підтримка експорту, механізми швидкого відновлення підприємств після російських атак", – пояснює Порошенко.

"Це і є економіка воєнного часу. Не економіка, в якій держава командує бізнесом. А економіка, в якій держава прибирає руки з горла тих, хто наповнює бюджет і фінансує армію. Наша команда цей місяць не відпочивала: ми зустрічалися з підприємцями, військовими, виробниками, громадами, експертами. І ми приходимо до парламенту не з черговим списком того, що влада зробила неправильно. Ми приходимо з планом дій", – говорить лідер "Євросолідарності".

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"Перше. Люди. Захист життя — абсолютний пріоритет. Ще у 2024 році ми внесли проєкт законодавчого рішення щодо укриттів. Якби їх тоді реалізували, сьогодні великі міста мали б зовсім інший рівень захисту людей. Вони втратили два роки. Не можна повернути втрачений час. Але можна перестати втрачати наступний. Тому кожна громада повинна отримати чіткий стандарт стійкості: укриття, резервне живлення, вода, тепло, зв’язок, водовідведення, запаси, альтернативна логістика. І кожна гривня з 40 мільярдів, передбачених на плани стійкості, має бути під публічним контролем. Два роки цей такий потрібний закон навіть не виносять на розгляд Ради, бо його розробила "Європейська Солідарність", – обурився Порошенко.

"Друге. Армія. Оборона — перший бюджетний пріоритет. Ми вимагаємо негайно повернути 40 мільярдів гривень, на які були скорочені закупівлі озброєння. Солдатові сьогодні потрібні дрон, боєприпаси, РЕБ, ПДТР і захист. В нас критичний диспаритет по зброї. І потрібна нова мотиваційна модель служби: зрозумілі строки, ротації, зростання оплати залежно від тривалості служби, стартовий пакет мобілізованого і реальні сучасні і адекватні соціальні гарантії. Держава не має права вимагати від людини віддати їй роки життя, не сказавши, за якими правилами вона ці роки служитиме", – наголошує Порошенко.

"Третє. Технології. Ця війна дедалі більше стає війною інженерів, алгоритмів, дронів, роботизованих систем, засобів протидії технічній розвідці, штучного інтелекту, РЕБ. Технологія, яка довела ефективність на фронті, повинна мати прискорений маршрут: випробування — кодифікація — контракт — масштабування. У визначений строк. І в це треба інвестувати частину оборонного бюджету, аби розробити технологічні переваги! Але це можливо без "своїх" виробників, без штучно створених монополій. Бо у росії є балістика, КАБи, реактивні "шахеди". Ми повинні мати свої переваги над росією. У технологічній війні перемагає той, у кого коротший шлях від ідеї до окопу", – зауважує Петро Порошенко.

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Енергетична стійкість та євроінтеграція

"Європейська Солідарність" також пропонує запровадити пакет економічної стійкості:

Страхування воєнних ризиків.

Доступне фінансування відновлення після цих російських атак.

Мораторій на силовий тиск і безпідставні перевірки.

Захист логістичних вузлів і критичних складів.

Програми підтримки експорту.

Передбачувані правила.

"Зима. Готуватися до зими треба не тоді, коли випаде перший сніг. Уряд мав вже зараз представити парламенту карту енергетичної стійкості країни", – звернувся Порошенко до Кабміну.

"Шосте. Європейська інтеграція. Кожен міністр має персонально відповідати за свою частину переговорів про вступ до Європейського Союзу. Це один з його КРІ. Потрібен календар законів і рішень — з датами, відповідальними і результатами. Вже язик болить говорити про пакет Качки–Кос: верховенство права, ДБР – перезавантаження тотальне і повне, Держфінмоніторинг, незалежність і посилення НАБУ та САП. Мають припинитися політично мотивовані переслідування, використання правоохоронних органів владою проти опозиції та позасудові обмеження", – говорить Порошенко.

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"Має бути припинений "Єдиний марафон". Його кошти мають нарешті піти військовим. Незалежні телеканали повинні повернутися до цифрового мовлення. Бо демократія під час війни — не слабкість. Це те, що відрізняє країну, яка воює за свободу, від країни, яка воює проти неї", – вважає лідер опозиції.

"І нарешті — відповідальність уряду. Ми не підтримаємо програму з чотирма сотнями показників, де за красивими таблицями неможливо знайти відповідального. Наше побажання до Прем’єр-міністра щоквартально звітувати про виконання програми у Верховній Раді. І уряд, і парламентські фракції повинні працювати регулярно, якщо вже немає політичної волі у вас створити коаліцію національної єдності. Це перестає бути актуальним, треба вже говорити про коаліцію національного порятунку", – говорить Петро Порошенко.

"Окремою державною ціллю має стати підготовка країни до бажаного, довгоочікуваного і, я вірю, можливого припинення вогню. Бо мир, якщо шанс на нього з’явиться, теж вимагатиме підготовленої армії, економіки, дипломатії і держави", – говорить Порошенко.

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"Європейська Солідарність" готова підтримувати кожне рішення, яке дає більше зброї армії, більше можливостей українському виробнику, більше захисту бізнесу, більше незалежності правосуддю і швидше веде Україну до Євросоюзу. Ми точно не будемо давати голоси за корупцію, нові шлагбауми для підприємців, чиновницьку сваволю чи чергові бюджетні атракціони популізму.

"Бо цієї осені питання стоїть уже не про владу та опозицію. Ворог розраховує, що цієї зими українці будуть сидіти без світла. Що бізнес закриватиметься, армія втомиться, а суспільство почне сваритися між собою. Наш план — зробити так, щоб не справдився жоден із цих розрахунків. Для цього треба нарешті зрозуміти: країна, яка воює за виживання, не може собі дозволити неефективну державу. Осінь уже починається. Зима прийде. Діяти треба негайно!", – закликав Петро Порошенко.