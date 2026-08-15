УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9561 відвідувач онлайн
Новини Ракети до Patriot для України Ракети до Patriot
570 26

Дефіцит ракет до Patriot може призвести до втрати Україною переваги над РФ: потрібно щонайменше 300 PAC-3, щоб витримати зиму, - FT

Україні потрібно щонайменше 300 ракет для Patriot

Щоб витримати ще одну зиму масованих ударів РФ по енергетичній, газовій і водній інфраструктурі, Україна потребує щонайменше 300 ракетах PAC-3 для Patriot. Дефіцит ракет-перехоплювачів ризикує звести нанівець літню перевагу України над Росією.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Видання пише, що під час останніх масованих ударів по Києву 5 і 8 серпня Україна вичерпала невеликий запас перехоплювачів, наданих Вашингтоном, і не збила жодної з випущених по столиці балістичних ракет. Зазначається, що дефіцит став настільки гострим, що Повітряні сили припинили регулярно оприлюднювати кількість випущених Росією ракет, щоб не розкривати, скільки з них не вдалося перехопити.

Потрібно щонайменше 300 ракетах

Крім того, за даними FT, Україна входила в літо з рідкісним оптимізмом: далекобійні удари по російських нафтових об'єктах спричинили найгіршу паливну кризу в РФ з часів розпаду СРСР і, здавалося, дали Києву одну з найсильніших позицій за весь час після 2022 року. Однак цей імпульс ризикує згаснути ще до зими - саме тоді, коли Росія нарощує виробництво балістики.

За даними FT, у липні вона запустила рекордні 198 балістичних і гіперзвукових ракет, тоді як Київ оцінює потребу щонайменше у 300 ракетах PAC-3 для Patriot, щоб витримати ще одну зиму масованих ударів по енергетичній, газовій і водній інфраструктурі.

Також читайте: Україні прогнозують складну зиму через дефіцит ракет для Patriot, - The Guardian

Загальний дефіциту ракет Patriot

Також видання повідомляє, що під час зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі наприкінці липня американський президент не погодився надати додаткові ракети для Patriot на найближчі місяці, хоча й не відмовив прямо. Розчарований такою невизначеністю, Зеленський на нараді з військовим і безпековим керівництвом на початку серпня висловив підозру щодо причин затримки.

"Можливо, це також політичні кроки, щоб зробити Україну, скажімо так, більш поступливою", - заявив президент.

Читайте: Євросоюз закликав країни-члени передати Україні ракети до систем Patriot із власних запасів

За інформацією FT, наразі рішення про надання Україні додаткових перехоплювачів так і не ухвалене, а самі перемовини тривають на тлі загального дефіциту ракет Patriot у США та їхніх союзників після війни між Ізраїлем та Іраном, яка виснажила світові запаси цієї зброї.

Автор: 

зима (152) обстріл (36179) Patriot (584)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Ніколи ракет до ППО не вистачить.Бо на одну балістику,потрібно по кілька перехоплювачів.
показати весь коментар
15.08.2026 23:02 Відповісти
+3
А перевага БУЛА???

- в РФ перевага в мобрезерві
- в авіації
- в КАБах
- в бронетехніці
- в артилерії
- в фінансах(якби не допомога так взагалі вмерли б в 2022)

і тді тд

Про шо мова. Просто нас будуть утюжити ЩЕ БІЛЬШЕ ракетами.
показати весь коментар
15.08.2026 23:04 Відповісти
+2
обов'язково буду голосувати за бубочку, щоб шашлики у травні, щоб поржати, бо хуже не будет
показати весь коментар
15.08.2026 23:02 Відповісти

Завантаження...

 
 