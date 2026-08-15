Дефіцит ракет до Patriot може призвести до втрати Україною переваги над РФ: потрібно щонайменше 300 PAC-3, щоб витримати зиму, - FT

Щоб витримати ще одну зиму масованих ударів РФ по енергетичній, газовій і водній інфраструктурі, Україна потребує щонайменше 300 ракетах PAC-3 для Patriot. Дефіцит ракет-перехоплювачів ризикує звести нанівець літню перевагу України над Росією.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

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Видання пише, що під час останніх масованих ударів по Києву 5 і 8 серпня Україна вичерпала невеликий запас перехоплювачів, наданих Вашингтоном, і не збила жодної з випущених по столиці балістичних ракет. Зазначається, що дефіцит став настільки гострим, що Повітряні сили припинили регулярно оприлюднювати кількість випущених Росією ракет, щоб не розкривати, скільки з них не вдалося перехопити.

Потрібно щонайменше 300 ракетах

Крім того, за даними FT, Україна входила в літо з рідкісним оптимізмом: далекобійні удари по російських нафтових об'єктах спричинили найгіршу паливну кризу в РФ з часів розпаду СРСР і, здавалося, дали Києву одну з найсильніших позицій за весь час після 2022 року. Однак цей імпульс ризикує згаснути ще до зими - саме тоді, коли Росія нарощує виробництво балістики.

За даними FT, у липні вона запустила рекордні 198 балістичних і гіперзвукових ракет, тоді як Київ оцінює потребу щонайменше у 300 ракетах PAC-3 для Patriot, щоб витримати ще одну зиму масованих ударів по енергетичній, газовій і водній інфраструктурі.

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Загальний дефіциту ракет Patriot

Також видання повідомляє, що під час зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі наприкінці липня американський президент не погодився надати додаткові ракети для Patriot на найближчі місяці, хоча й не відмовив прямо. Розчарований такою невизначеністю, Зеленський на нараді з військовим і безпековим керівництвом на початку серпня висловив підозру щодо причин затримки.

"Можливо, це також політичні кроки, щоб зробити Україну, скажімо так, більш поступливою", - заявив президент.

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За інформацією FT, наразі рішення про надання Україні додаткових перехоплювачів так і не ухвалене, а самі перемовини тривають на тлі загального дефіциту ракет Patriot у США та їхніх союзників після війни між Ізраїлем та Іраном, яка виснажила світові запаси цієї зброї.