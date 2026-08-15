Дефицит ракет для Patriot может привести к потере Украиной преимущества над РФ: требуется не менее 300 PAC-3, чтобы пережить зиму, - FT

Чтобы пережить еще одну зиму массированных ударов РФ по энергетической, газовой и водной инфраструктуре, Украине требуется не менее 300 ракет PAC-3 для системы Patriot. Дефицит ракет-перехватчиков грозит свести на нет летнее преимущество Украины над Россией.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

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Издание пишет, что во время последних массированных ударов по Киеву 5 и 8 августа Украина исчерпала небольшой запас перехватчиков, предоставленных Вашингтоном, и не сбила ни одной из выпущенных по столице баллистических ракет. Отмечается, что дефицит стал настолько острым, что Воздушные силы перестали регулярно обнародовать количество выпущенных Россией ракет, чтобы не раскрывать, сколько из них не удалось перехватить.

Требуется не менее 300 ракет

Кроме того, по данным FT, Украина вступала в лето с редким оптимизмом: дальнобойные удары по российским нефтяным объектам вызвали самый серьезный топливный кризис в РФ со времен распада СССР и, казалось, обеспечили Киеву одну из самых сильных позиций за все время после 2022 года. Однако этот импульс рискует угаснуть ещё до зимы - именно тогда, когда Россия наращивает производство баллистических ракет.

По данным FT, в июле она запустила рекордные 198 баллистических и гиперзвуковых ракет, тогда как Киев оценивает потребность как минимум в 300 ракетах PAC-3 для Patriot, чтобы выдержать еще одну зиму массированных ударов по энергетической, газовой и водной инфраструктуре.

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Общий дефицит ракет Patriot

Также издание сообщает, что во время встречи Зеленского с Трампом в Белом доме в конце июля американский президент не согласился предоставить дополнительные ракеты для Patriot на ближайшие месяцы, хотя и не отказал прямо. Разочарованный такой неопределенностью, Зеленский на совещании с военным и силовым руководством в начале августа высказал подозрения относительно причин задержки.

"Возможно, это также политические шаги, чтобы сделать Украину, скажем так, более уступчивой", - заявил президент.

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По информации FT, на данный момент решение о предоставлении Украине дополнительных перехватчиков так и не принято, а сами переговоры продолжаются на фоне общего дефицита ракет Patriot в США и у их союзников после войны между Израилем и Ираном, которая истощила мировые запасы этого оружия.