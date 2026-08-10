Захист від обстрілів, пільги та бронювання: "ЄС" підготувала план порятунку економіки після консультацій із бізнесом. ФОТО

Петро Порошенко з депутатами фракції "Європейська Солідарність" після численних консультацій з українським бізнесом сформував для влади детальний план порятунку еконоімки.

Як повідомила в ефірі телеканалу "Прямий" народна депутатка Ніна Южаніна, ці пропозиції передадуть на засіданні профільного комітету парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

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Захист від обстрілів, пільги та бронювання

За її словами, бізнес просить владу не ускладнювати йому життя та роботу, а також допомогти пережити воєнні ризики, які він сам подолати не може.





"До нас - і до Петра Олексійовича, і до мене - звернувся бізнес, який постраждав від останніх масованих ракетних ударів, втрат на величезні суми, і логістичних складів, і запасів товарів, з тим, щоб напрацювати спільні кроки, спільне бачення, як співпрацювати бізнесу з державою для того, щоб пережити ці всі воєнні події. Ми, опрацювавши всі побажання, спрямували своє звернення до прем’єр-міністра України з проханням зустрітися з нами, щоб обговорити їх. До цієї хвилини зустрічі не відбулося", - констатує Южаніна.

"Тому сьогодні я запропоную наші пропозиції на засіданні податкового комітету з бізнесом. Бізнес - не прохач бюджетних коштів, а партнер держави, який просить допомогти там, де він не може справитись сам: це захист від обстрілів, страхування воєнних ризиків і надмірні регуляторні бар’єри", - сказала Южаніна.

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План підтримки бізнесу з 5 стратегічних напрямів

План Порошенка складається із 5 стратегічних напрямів державної політики щодо бізнесу: захист логістики, енергетики, критичної інфраструктури, страхування воєнних ризиків, компенсація збитків; дерегуляція, стабільні податки, цифровізація, скорочення перевірок; дешеві кредити, державні гарантії, підтримка інвестицій, власна генерація; логістика, експорт, валютне регулювання, підтримка переробки; вирішення кадрових питань - бронювання, професійна освіта, ветерани, ВПО тощо.

Якщо говорити про захист бізнесу і компенсацію збитків, то мова йде про створення об’єднаної мережі ППО із долученням бізнесу до захисту об’єктів, зокрема, з використанням інноваційних рішень у виявленні цілей, їх знешкоджені і подавлені. Усунути перепони щодо впровадження технологічних рішень протиракетного, протибомбового і протидронового захисту. І підтримати опрацювання бізнесом засобів захисту, зокрема, іноземних та інтеграції їх до системи ППО", - говорить Южаніна.

Команда Порошенка також пропонує дозволити особливий режим роботи під час комендантської години, зокрема, під час перевезень. Також для коменсації збитків окрім прямих механізімів пропонується використовувати зменшення податкових зобов’язань на суму підтверджених збитків, або дозволити розстрочене зарахування майбутніх податкових платежів.

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"Бізнес говорить про те, що програму страхування воєнних ризиків треба масштабувати, залучити міжнародні фінансові установи до перестрахування ризиків і зробити доступним не лише для великих інвесторів, а і для середнього бізнесу. Якщо говорити про доступне кредитування, то збережіть програму 5-7-9, переорієнтуйте її насамперед на відновлення підприємств, на фінансування відбудови виробничих потужностей, на закупівлю енергетичного обладнання, на фінансування резервних логістичних рішень. Це буде першим кроком, який може зробити держава вже сьогодні", - говорить Южаніна.

Вона також закликала владу підтримати заходи енергетичної автономності бізнесу, встановлення газопоршневих і когенераційних установок, накопичення енергії, максимально спростити підключення нової генерації.

"Про логістику і транспорт - абсолютно очевидно потрібно розвивати залізничні переходи до Європейського Союзу. Треба створити резервні експортні маршрути, забезпечити швидке відновлення АЗС і паливних баз після ударів", - говорить Южаніна.

Зниження податкового тиску

Податкова політика має бути спрямована на зниження податкового тиску під час війни, забезпечення стабільності податкових правил щонайменше на 3-5 років, щоб, зокрема, не змінювати спрощену систему оподаткування без широкого обговорення і не створювати нових адміністративних бар’єрів.

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"Дуже багато пропозицій по дерегуляції - і щодо мораторію на перевірки бізнесу, термінового аудиту дозвільних актів, скасування тих норм, які уповільнюють логістику або видають розташування виробництв, вузлів логістики, торгівлі. Треба скоротити кількість дозволів, пов’язаних із підключенням до електромереж. Якщо говорити про кадрову політику, то у підприємств найбільше було прохань реформувати бронювання працівників. Це мають бути нові, чіткі законодавчі критерії і процедури", - вважають у фракції "ЄС".

"Якщо говорити про державні закупівлі і інвестиції, то бізнес має розуміти, а держава має забезпечити довгостроково прогнозоване державне замовлення на основі прозорих процедур. А міжнародне фінансування має відбуватися на конкурсній основі, під парламентським та суспільним контролем. Ну і, звісно, треба стимулювати капітальні інвестиції", - говорить Южаніна.

"Це наші спільні напрацьовані з бізнесом пропозиції. Бізнес говорить - не заважайте нам працювати і дайте інструмент. На сьогоднішній день на сайті Мінекономіки немає жодної інформації – ні щодо напрямку ініціатив, чи графіку роботи, чи, наприклад, створених додаткових робочих груп і обговорень цієї всієї роботи. Є одне лише повідомлення, що відбулася зустріч прем’єр-міністра з бізнесом, і на цьому крапка. Ми не можемо собі дозволити зволікати в той час, коли нам треба вирішувати питання сьогодні на вчора", - наголошує Южаніна.

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