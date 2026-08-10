Защита от обстрелов, льготы и бронирование: "ЕС" подготовила план спасения экономики после консультаций с бизнесом. ФОТО

Петр Порошенко вместе с депутатами фракции "Европейская Солидарность" после многочисленных консультаций с украинским бизнесом разработал для власти подробный план спасения экономики.

Как сообщила в эфире телеканала "Прямой" народный депутат Нина Южанина, эти предложения будут представлены на заседании профильного комитета парламента, передает Цензор.НЕТ.

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Защита от обстрелов, льготы и бронирование

По ее словам, бизнес просит власти не усложнять ему жизнь и работу, а также помочь пережить военные риски, с которыми он сам справиться не может.





"К нам — и к Петру Алексеевичу, и ко мне — обратился бизнес, пострадавший от последних массированных ракетных ударов, понесший огромные убытки, потерявший логистические склады и запасы товаров, с тем чтобы выработать совместные шаги, общее видение того, как бизнесу сотрудничать с государством, чтобы пережить все эти военные события. Мы, проанализировав все пожелания, направили свое обращение премьер-министру Украины с просьбой встретиться с нами, чтобы их обсудить. До сих пор встреча не состоялась", — констатирует Южанина.

"Поэтому сегодня я представлю наши предложения на заседании налогового комитета с участием представителей бизнеса. Бизнес — не проситель бюджетных средств, а партнер государства, который просит помочь там, где он не может справиться сам: это защита от обстрелов, страхование военных рисков и чрезмерные регуляторные барьеры", — сказала Южанина.

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План поддержки бизнеса по 5 стратегическим направлениям

План Порошенко состоит из 5 стратегических направлений государственной политики в отношении бизнеса: защита логистики, энергетики, критической инфраструктуры, страхование военных рисков, компенсация убытков; дерегулирование, стабильные налоги, цифровизация, сокращение проверок; дешевые кредиты, государственные гарантии, поддержка инвестиций, собственная генерация; логистика, экспорт, валютное регулирование, поддержка переработки; решение кадровых вопросов — бронирование, профессиональное образование, ветераны, ВПЛ и т. д.

Если говорить о защите бизнеса и компенсации убытков, то речь идет о создании объединенной сети ПВО с привлечением бизнеса к защите объектов, в частности, с использованием инновационных решений по обнаружению целей, их обезвреживанию и подавлению. Устранить препятствия для внедрения технологических решений противоракетной, противобомбовой и противодроновой защиты. И поддержать разработку бизнесом средств защиты, в частности, иностранных, и их интеграцию в систему ПВО", — говорит Южанина.

Команда Порошенко также предлагает разрешить особый режим работы во время комендантского часа, в частности, при перевозках. Кроме того, для компенсации убытков, помимо прямых механизмов, предлагается использовать уменьшение налоговых обязательств на сумму подтвержденных убытков или разрешить рассрочку зачисления будущих налоговых платежей.

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"Бизнес говорит о том, что программу страхования военных рисков нужно расширить, привлечь международные финансовые учреждения к перестрахованию рисков и сделать доступной не только для крупных инвесторов, но и для среднего бизнеса. Если говорить о доступном кредитовании, то сохраните программу 5-7-9, переориентируйте ее прежде всего на восстановление предприятий, на финансирование восстановления производственных мощностей, на закупку энергетического оборудования, на финансирование резервных логистических решений. Это будет первым шагом, который может сделать государство уже сегодня", — говорит Южанина.

Она также призвала власти поддержать меры по обеспечению энергетической автономности бизнеса, установку газопоршневых и когенерационных установок, накопление энергии, а также максимально упростить подключение новых генераторов.

"Что касается логистики и транспорта, то совершенно очевидно, что необходимо развивать железнодорожные переходы в Европейский Союз. Нужно создать резервные экспортные маршруты, обеспечить быстрое восстановление АЗС и топливных баз после ударов", — говорит Южанина.

Снижение налогового давления

Налоговая политика должна быть направлена на снижение налогового давления во время войны, обеспечение стабильности налоговых правил как минимум на 3–5 лет, чтобы, в частности, не изменять упрощенную систему налогообложения без широкого обсуждения и не создавать новых административных барьеров.

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"Очень много предложений по дерегулированию — и в отношении моратория на проверки бизнеса, срочного аудита разрешительных актов, отмены тех норм, которые замедляют логистику или раскрывают расположение производств, логистических узлов, торговых точек. Нужно сократить количество разрешений, связанных с подключением к электросетям. Если говорить о кадровой политике, то у предприятий больше всего было просьб реформировать систему резервирования работников. Это должны быть новые, четкие законодательные критерии и процедуры", — считают во фракции "ЕС".

"Если говорить о государственных закупках и инвестициях, то бизнес должен понимать, а государство должно обеспечить долгосрочно прогнозируемый государственный заказ на основе прозрачных процедур. А международное финансирование должно осуществляться на конкурсной основе, под парламентским и общественным контролем. Ну и, конечно, нужно стимулировать капитальные инвестиции", — говорит Южанина.

"Это наши совместные, выработанные с бизнесом предложения. Бизнес говорит: не мешайте нам работать и дайте инструмент. На сегодняшний день на сайте Минэкономики нет никакой информации — ни о направлениях инициатив, ни о графике работы, ни, например, о созданных дополнительных рабочих группах и обсуждениях всей этой работы. Есть лишь одно сообщение о том, что состоялась встреча премьер-министра с представителями бизнеса, и на этом все. Мы не можем себе позволить медлить в то время, когда нам нужно решать вопросы сегодня на вчера", — подчеркивает Южанина.

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