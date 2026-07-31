Военные получили партию экскаваторов, пилорамы и квадроциклы. ФОТОрепортаж

Строительная техника на фронте по-прежнему в дефиците, бригадам нужны экскаваторы для фортификационных работ — ведь необходимо укрепляться, строить линии обороны и защищать жизни личного состава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Евросолидарности".

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Петр Порошенко сегодня передал очередную партию экскаваторов, а также мобильные пилорамы, квадроциклы и другое оборудование на сумму 22 млн грн подразделениям Сил обороны.

"Фонд Порошенко" вместе с украинским производителем — единственные, кто изготавливает и передает в армию новые экскаваторы. По нашей просьбе компания TDC увеличила объемы производства — теперь мы изготавливаем три, четыре или даже пять экскаваторов в месяц. Каждый экскаватор стоит более 3 миллионов гривен, а мы уже поставляем армии вторую сотню", — рассказал пятый президент в соцсетях.

"Очередную партию экскаваторов для шести подразделений передаем и сегодня. Несмотря на санкции и незаконное решение Верховного Суда. Мы делаем это с единственной целью — чтобы война закончилась, а наши воины вернулись домой и занялись мирным строительством", — пишет Порошенко.

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По его убеждению, первым шагом к миру должно стать прекращение огня: "Адскими санкциями, поставками оружия и силой нашей армии нужно дожать Путина и сделать невозможными дальнейшие военные действия. Поэтому мы так ждали визита в Соединенные Штаты и возобновления нормального диалога с нашим стратегическим партнером".

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"Мы же с "Европейской Солидарностью" не допустим остановки реформ и будем бороться за то, чтобы произошла перезагрузка ГБР, которое преследует общественных активистов, антикоррупционеров и оппозицию. А пока занимаемся другим, не менее важным делом — передаем очередную партию помощи нашим военным. Экскаваторы и мобильные пилорамы, чтобы подразделения Сухопутных войск, ДШВ, Военно-морских сил и Воздушных сил обустраивали боевые позиции и строили нерушимую стену, которая не пропустит врага дальше", — пишет Порошенко.









"Передаем боевым бригадам штурмовые квадроциклы, генераторы и зарядные станции для ежедневного выполнения боевых задач. Мы не имеем права сдаваться. Будем и впредь помогать нашим воинам, укреплять украинскую армию и делать все, чтобы Украина победила. Ведь мир приходит только к сильным", — убежден Порошенко.

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