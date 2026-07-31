Військові отримали партію екскаваторів, пилорами та квадроцикли. ФОТОрепортаж

Будівельна техніка на фронті досі в дефіциті, бригадам потрібні екскаватори для фортифікаційних робіт – бо треба окопуватися, будувати лінії оборони і захищати життя особового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Євросолідарності".

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Петро Порошенко сьогодні передав чергову партію копачів, а також мобільні пилорами, квадроцикли та інше обладнання на суму 22 млн грн у підрозділи Сил оборони.

"Фонд Порошенка" разом з українським виробником — єдині, хто виготовляє і передає у військо нові копачі. На наше прохання компанія TDC збільшила обсяги виробництва — тепер ми виготовляємо три, чотири чи навіть п’ять екскаваторів на місяць. Кожен екскаватор коштує понад 3 мільйони гривень, а ми вже поставляємо до війська другу сотню", – розповів пʼятий Президент у соцмережах.

"Чергову партію екскаваторів для шести підрозділів передаємо і сьогодні. Попри санкції та незаконне рішення Верховного Суду. Ми робимо це з єдиною метою — щоб війна закінчилася, а наші воїни повернулися додому й зайнялися мирним будівництвом", – пише Порошенко.

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На його переконання, першим кроком до миру має стати припинення вогню: "пекельними санкціями, постачанням зброї та силою нашого війська треба дотиснути путіна і зробити неможливими подальші військові дії. Тому ми так чекали на візит до Сполучених Штатів та на відновлення нормального діалогу з нашим стратегічним партнером".

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"Ми ж з "Європейською Солідарністю" не допустимо зупинки реформ і будемо боротися за те, щоб відбулося перезавантаження ДБР, яке переслідує громадських активістів, антикорупціонерів та опозицію. А поки робимо іншу, не менш важливу справу — передаємо чергову партію допомоги нашим військовим. Екскаватори та мобільні пилорами, щоб підрозділи Сухопутних військ, ДШВ, Військово-морських сил та Повітряних сил облаштовували бойові позиції й будували непорушну стіну, яка не пропустить ворога далі", – пише Порошенко.









"Передаємо бойовим бригадам штурмові квадроцикли, генератори та зарядні станції для щоденного виконання бойових завдань. Ми не маємо права здаватися. Будемо й надалі допомагати нашим воїнам, посилювати українську армію та робити все, щоб Україна перемогла. Бо мир приходить лише до сильних", – переконаний Порошенко.

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