"ЕС" предлагает ограничить внесудебные обыски: только в случае тяжких преступлений и коррупции

Нардепы "Европейской Солидарности" подали в Раду законопроект, который существенно ограничит права силовиков проводить внесудебные обыски на предприятиях и в домах граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Сопредседатель фракции Артур Герасимов заявил, что проект закона является важным системным элементом прекращения давления на бизнес.

"Законопроект является профессиональным и базируется на международном опыте. Я обращаюсь к представителям профильного комитета Верховной Рады Украины срочно рассмотреть этот законопроект, как только он будет зарегистрирован. И уже на ближайшем заседании принять его в первую очередь", - отметил он.

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Проектом закона ограничиваются обстоятельства, позволяющие правоохранителям проводить неотложные обыски без санкции суда.

"В 233 статье УПК устанавливается конкретный перечень ситуаций, где исключительно следователь или прокурор могут без решения суда заходить в помещения граждан, а также в офисы компаний. Это касается неотложных случаев, связанных со спасением жизни людей, предотвращением непосредственной угрозы их здоровью, половой свободе или личной безопасности, или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 115-118, 121, 127, 146, 147, 149, 152, 153, 155, 156-1, 258, 258-1 и 259. Почему это важно? Потому что это касается убийства, тяжких телесных повреждений, изнасилований и всего связанного с этим", - пояснил Герасимов.

Парламентарий отметил, что в законопроекте прописывают норму, что также имеют возможность проводить обыск и заходить в помещения и офисы без решения суда представители НАБУ по статьям 368 и 369 Уголовного кодекса.

"Это касается взятки. Это важно, потому что мы считаем, что борьбу с коррупцией надо усиливать.

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И третий элемент в этом законопроекте. Относительно украинского "беспредела" уже есть конкретные решения ЕСПЧ. Поэтому в нашем законопроекте очень четко прописывается: если такой обыск без решения суда был проведен, в течение 48 часов его обязаны легализовать в открытом судебном заседании в присутствии потерпевшего и его адвоката. В этом заседании прокурор или следователь обязаны доказать по каждому изъятому доказательству, какое это имеет отношение к конкретному делу. Почему это важно? Потому что пишут что угодно, заходят, выгребают деньги, драгоценности, технику - все подряд. Оно не имеет отношения к делу, но выгребают. И потом - никакой ответственности. Теперь же следователь будет обязан доказать, почему изымали те или иные доказательства", - добавил нардеп.

Также законопроектом предлагают ввести ответственность для судей, чтобы исключить принятие ими формальных решений. Решение суда первой инстанции можно будет обжаловать в апелляции

Нардеп Нина Южанина заявила, что ситуация с давлением на предпринимателей не меняется к лучшему.

"Уголовные производства, которые после прошлой волны возмущения бизнеса находятся на столе или в шкафчике, снова достаются и являются незавершенными, не доведенными до логического конца. То есть все время бизнес держат в такой ситуации. Вместо того, чтобы предприниматели могли работать, они должны оглядываться назад, что будет с ними дальше. Относительно безосновательных обысков у предпринимателей и изъятого имущества. До сих пор имущество не возвращено, оборудование не возвращено. Что дальше с этими уголовными делами? Возможно, если будет выполнено решение СНБО и проведен такой анализ, мы позже узнаем", - подчеркнула она.

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Южанина убеждена, что никакие моратории на проведение проверок не решат вопрос.

"Только такие системные вещи, которые мы сейчас предложили этим проектом закона. Потому что состязательные процессы, доказательства доказательств даже уже после проведения обысков, проведение судебного заседания по их узакониванию дают возможность и бизнесу, и гражданам защищать себя. Прозрачность, открытость - это все должно быть в демократическом государстве. Тем более, что проект закона на самом деле выписан исключительно на основе опыта и решений ЕСПЧ, которые рекомендованы Украине.

Я надеюсь, что возражений со стороны правоохранительных органов быть не может. Это та процедура, которая поднимет статус и самих правоохранительных органов, и даст бизнесу и гражданам доказывать свою точку зрения и свою правоту в судах. Именно так должна строиться работа в демократических странах", - подытожила парламентарий.

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