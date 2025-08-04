"ЄС" пропонує обмежити позасудові обшуки: лише у випадку тяжких злочинів та корупції

Нардепи "Європейської Солідарності" подали до Ради законопроєкт, що суттєво обмежить права силовиків проводити позасудові обшуки на підприємствах і в помешканнях громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Співголова фракції Артур Герасимов заявив, що проєкт закону є важливим системним елементом припинення тиску на бізнес.

"Законопроєкт є професійним і базується на міжнародному досвіді. Я звертаюся до представників профільного комітету Верховної Ради України терміново розглянути цей законопроєкт, як тільки він буде зареєстрований. І вже на найближчому засіданні ухвалити його в першу чергу", - зазначив він.

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Проєктом закону обмежуються обставини, що дозволяють правоохоронцям проводити невідкладні обшуки без санкції суду.

"У 233 статті КПК встановлюється конкретний перелік ситуацій, де виключно слідчий чи прокурор можуть без ухвали суду заходити в поміщення громадян, а також в офіси компаній. Це стосується невідкладних випадків, пов’язаних із порятунком життя людей, запобіганням безпосередній загрозі їхньому здоров’ю, статевій свободі чи особистій безпеці, або з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбаченими статтями 115-118, 121, 127, 146, 147, 149, 152, 153, 155, 156-1, 258, 258-1 і 259. Чому це важливо? Тому що це стосується вбивства, тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань і всього пов’язаного з цим", - пояснив Герасимов.

Парламентар зазначив, що в законопроєкті прописують норму, що також мають змогу проводити обшук і заходити в помешкання та офіси без ухвали суду представники НАБУ за статтями 368 і 369 Кримінального кодексу.

"Це стосується хабаря. Це важливо, тому що ми вважаємо, що боротьбу з корупцією треба посилювати.

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І третій елемент в цьому законопроєкті. Щодо українського "безпредєлу" вже є конкретні рішення ЄСПЛ. Тому в нашому законопроєкті дуже чітко прописується: якщо такий обшук без ухвали суду було проведено, протягом 48 годин його забов’язані легалізувати у відкритому судовому засіданні за присутності потерпілого та його адвоката. У цьому засіданні прокурор чи слідчий зобов’язані довести по кожному вилученому доказу, яке це має відношення до конкретної справи. Чому це важливо? Бо пишуть будь-що, заходять, вигрібають гроші, коштовності, техніку – все підряд. Воно не має відношення до справи, але вигрібають. І потім – жодної відповідальності. Тепер же слідчий буде зобов’язаний довести, чому вилучали ті чи інші докази", - додав нардеп.

Також законопроєктом пропонують запровадити відповідальність для суддів, щоб унеможливити ухвалення ними формальних рішень. Рішення суду першої інстанції можна буде оскаржити в апеляції

Нардепка Ніна Южаніна заявила, що ситуація з тиском на підприємців не міняється на краще.

"Кримінальні провадження, які після минулої хвилі обурення бізнесу знаходяться на столі чи в шафці, знову дістаються і є незавершеними, не доведеними до логічного кінця. Тобто весь час бізнес тримають в такій ситуації. Замість того, щоб підприємці могли працювати, вони мають оглядатися назад, що буде з ними далі. Щодо безпідставних обшуків у підприємців і вилученого майна. До цих пір майно не повернуте, обладнання не повернуте. Що далі з цими кримінальними справами? Можливо, якщо буде виконане рішення РНБО і проведений такий аналіз, ми пізніше дізнаємося", - наголосила вона.

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Южаніна переконана, що жодні мораторії на проведення перевірок не вирішать питання.

"Тільки такі системні речі, які ми зараз запропонували цим проєктом закону. Тому що змагальні процеси, доведення доказів навіть вже після проведення обшуків, проведення судового засідання щодо їх узаконення дають можливість і бізнесу, і громадянам захищати себе. Прозорість, відкритість – це все має бути в демократичній державі. Тим більше, що проєкт закону насправді виписаний виключно на основі досвіду і рішень ЄСПЛ, які рекомендовані Україні.

Я сподіваюся, що заперечень з боку правоохоронних органів бути не може. Це та процедура, яка підніме статус і самих правоохоронних органів, і дасть бізнесу та громадянам доводити свою точку зору і свою правоту в судах. Саме так має будуватися робота в демократичних країнах", - підсумувала парламентарка.

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