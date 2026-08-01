Порошенко після балістичного удару РФ закликав монобільшість повернутися до роботи і ухвалити критичні для оборони рішення

Петро Порошенко після чергової ракетної атаки ворога по столиці та інших містах України закликав монобільшість повернутися до роботи, затвердити кандидатури міністрів оборони та закордонних справ і ухвалити закон про укриття. Він також висловив співчуття родинам загиблих та пораненим цієї ночі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

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Заклик до зброї, санкцій та припинення вогню

"Дві хвилі балістики по Києву цієї ночі. Дев’ять цивільних сьогодні вбила росія. Щирі співчуття родинам… Швидкого одужання пораненим", - написав Порошенко у соцмережах.

"Кожен тиждень без нових поставок ППО, без реальної ціни за кожну випущену ракету путін читає як дозвіл. Нам потрібні ракети, потрібно пришвидшити голосування за закон Ліндсі Грема в Штатах. Санкції проти тіньового флоту, банків, заводів ЗПГ і тих третіх країн, які годують цю війну. І нам потрібне припинення вогню без жодних умов як перший крок, а не як фінал ідеальної угоди", - переконаний Порошенко.

Відсутність міністрів та потреба в позачерговому засіданні Ради

"Але ніхто зараз не може пришвидшити ці процеси, бо Україна вже півмісяця воює без міністра оборони та міністра закордонних справ. Виконувачі обов’язків не мають ані мандата, ані ваги, щоб вибивати ракети й санкції у столицях союзників. Рада - на канікулах до 18 серпня. "Європейська Солідарність" наполягає: скликати позачергове засідання, призначити міністрів та врешті-решт проголосувати законопроєкт, який запровадить державну політику щодо укриттів, бо в них досі або неможливо перебувати, або вони переповнені людьми. Треба робити це не "десь у серпні чи вересні", усе це потрібно зараз", - наголошує Порошенко.

"Окремо дякую воїнам ППО, які в умовах дефіциту снарядів все одно боряться та збивають ворожі ракети. Дякую рятувальникам, медикам, поліцейським - усім, хто цього ранку розбирає завали", - пише пʼятий президент.

Законопроєкт про укриття: що пропонує "Європейська Солідарність

Фракція "Європейська Солідарність" ще у 2023 році подала законопроєкт про укриття, який увесь цей час ігнорувався владою.

В липні цього року депутати "ЄС" зареєстрували допрацьований законопроєкт №15397 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів із забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду", який передбачає:

гарантувати безперешкодний доступ людей до захисних споруд під час воєнного стану;

встановити чіткі вимоги до готовності укриттів, зокрема щодо їх належного технічного оснащення;

запровадити регулярні перевірки їхнього стану;

посилити відповідальність за утримання захисних споруд;

сприяти розширенню мережі укриттів, у тому числі модульних конструкцій.

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Ракетна атака на Київ 1 серпня

У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

За останніми даними, загинули дев'ятеро людей. Кількість постраждалих зросла до 30, серед них четверо дітей. Із поранених 17 осіб, зокрема троє дітей, госпіталізували, ще 13 постраждалим медики надали допомогу на місці або амбулаторно.

Наразі фіксуються наслідки у 7 районах, у Солом’янському - часткове руйнування квартир, у Дарницькому - пошкоджено 13 багатоповерхівок.

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