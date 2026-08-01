Порошенко после баллистического удара РФ призвал монобольшинство вернуться к работе и принять критически важные для обороны решения
Петр Порошенко после очередной ракетной атаки врага на столицу и другие города Украины призвал монобольшинство вернуться к работе, утвердить кандидатуры министров обороны и иностранных дел и принять закон об укрытии. Он также выразил соболезнования семьям погибших и раненым этой ночью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
Призыв к оружию, санкциям и прекращению огня
"Две волны ракетных ударов по Киеву этой ночью. Девять мирных жителей сегодня убила Россия. Искренние соболезнования семьям… Скорейшего выздоровления раненым", - написал Порошенко в соцсетях.
"Каждую неделю без новых поставок ПВО, без реальной цены за каждую выпущенную ракету Путин воспринимает как разрешение. Нам нужны ракеты, нужно ускорить голосование за закон Линдси Грэма в США. Санкции против теневого флота, банков, заводов СПГ и тех третьих стран, которые подпитывают эту войну. И нам нужно прекращение огня без каких-либо условий как первый шаг, а не как финал идеального соглашения", - убежден Порошенко.
Отсутствие министров и необходимость внеочередного заседания Рады
"Но никто сейчас не может ускорить эти процессы, потому что Украина уже полмесяца воюет без министра обороны и министра иностранных дел. Исполняющие обязанности не имеют ни мандата, ни веса, чтобы добиваться ракет и санкций в столицах союзников. Рада - на каникулах до 18 августа. "Европейская Солидарность" настаивает: созвать внеочередное заседание, назначить министров и, наконец, проголосовать за законопроект, который введет государственную политику в отношении укрытий, ведь в них до сих пор либо невозможно находиться, либо они переполнены людьми. "Нужно делать это не "где-то в августе или сентябре", все это нужно сейчас", - подчеркивает Порошенко.
"Отдельно благодарю воинов ПВО, которые в условиях дефицита снарядов все равно сражаются и сбивают вражеские ракеты. Спасибо спасателям, медикам, полицейским - всем, кто этим утром расчищает завалы", - пишет пятый президент.
Законопроект об укрытиях: что предлагает "Европейская Солидарность"
Фракция "Европейская Солидарность" еще в 2023 году подала законопроект об укрытиях, который все это время игнорировался властями.
В июле этого года депутаты "ЕС" зарегистрировали доработанный законопроект №15397 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принятия мер по обеспечению безопасности граждан в условиях особого периода", который предусматривает:
- обеспечить беспрепятственный доступ людей к защитным сооружениям во время военного положения;
- установить четкие требования к готовности укрытий, в частности в отношении их надлежащего технического оснащения;
- ввести регулярные проверки их состояния;
- усилить ответственность за содержание защитных сооружений;
- содействовать расширению сети укрытий, в том числе модульных конструкций.
Ракетная атака на Киев 1 августа
В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
По последним данным, погибли девять человек. Число пострадавших возросло до 30, среди них четверо детей. Из раненых 17 человек, в том числе трое детей, госпитализировали, еще 13 пострадавшим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.
В настоящее время фиксируются последствия в 7 районах: в Соломенском - частичное разрушение квартир, в Дарницком - повреждены 13 многоэтажек.
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