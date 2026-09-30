Украине не хватает $27 млрд. Часть из них Кабмин покроет за счёт собственных средств, - Корецкий

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что в 2026 году стоимость войны для Украины составит 155 млрд долларов, а для покрытия дефицита оборонного бюджета не хватает еще 27 млрд долларов

Об этом он заявил во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Стоимость войны

По словам премьера, стоимость войны в 2026 году составит $155 млрд. Об этой сумме Минобороны сообщило партнерам на заседании "Рамштайна" в феврале.

Позже эта сумма была зафиксирована в документе "Финансовая стратегия", который правительство в марте 2026 года представило ЕС в рамках диалога о получении Ukraine Support Loan.

"Сумма в 155 миллиардов долларов состоит из бюджетного финансирования и внебюджетной материально-технической помощи партнеров. Внебюджетная материально-техническая помощь - это, в частности, ракеты, техника и другое вооружение, которое партнеры передают не деньгами, а конкретными единицами.

Например, это ракеты PAC-2 или PAC-3 для Patriot, пусковые установки, самолеты и так далее", - пояснил Корецкий.

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Сколько не хватает?

Премьер отметил, что именно из этих средств Украине не хватает еще $27 млрд. Часть из них Кабмин планирует покрыть за счет собственных ресурсов.

"Из этих 27 миллиардов долларов около 7 миллиардов долларов правительство планирует покрыть за счет экономии, оптимизации и перераспределения расходов. Это означает жесткий режим экономии государственных финансов и отсрочку части непервоочередных расходов.

Эти средства должны обеспечить, в частности, выплаты военным и поддержку их семей. Остальные 20 миллиардов долларов - предмет переговоров с партнерами", - добавил глава правительства.

Именно от этих средств зависит способность вести активные боевые действия в первом квартале 2027 года, поскольку необходимо оплатить производство.

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