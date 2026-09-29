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Новости Мирные переговоры Мерц о Путине
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Россия "совершенно не заинтересована" в серьезных переговорах о завершении войны в Украине, — Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что позиция России после встречи представителей двух стран свидетельствует об отсутствии готовности Кремля к серьезным переговорам о прекращении войны против Украины.

Его заявление цитирует Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

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Накануне министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль провел краткую встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Мерца, реакция Москвы на этот разговор показала, что Кремль не заинтересован в реальных переговорах.

"Оценка Россией этой дискуссии показывает, что она, очевидно, совершенно не заинтересована в серьезных переговорах", — заявил канцлер после встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Он добавил, что Германия и впредь сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России.

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Что предшествовало?

  • В сентябре представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву, где провели встречу с российским диктатором. После этого они совершили первый визит в Киев.
  • 22 сентября Зеленский и Трамп провели встречу в кулуарах 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
  • 25 сентября телеканал CNN сообщил о встрече Дмитриева, Уиткоффа и Кушнера, состоявшейся в Нью-Йорке. По словам источников, обсуждались сотрудничество между Россией и США, а также мирное урегулирование войны РФ против Украины.
  • Последняя встреча представителей США, Украины и России состоялась в феврале — ещё до начала войны с Ираном. С тех пор переговоры фактически заморожены. Ожидается, что новая трехсторонняя встреча состоится в октябре в столице ОАЭ — Абу-Даби.

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