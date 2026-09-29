Мерц назвал ПВО самым слабым местом Украины и пообещал помощь
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что работает над укреплением противовоздушной обороны Украины и поиском дополнительных средств ПВО.
Об этом говорится в сообщении DW, которое цитирует Цензор.НЕТ.
Мерц назвал ПВО слабым местом Украины
По словам Мерца, он в ходе личных бесед с главами государств и правительств разных стран пытается обеспечить пополнение украинских запасов средств противовоздушной обороны.
"Сейчас это самое слабое место. Я надеюсь, что нам удастся подготовить Украину к предстоящей зиме, в том числе и в сфере энергоснабжения", — заявил канцлер.
Мерц также сообщил, что вместе с европейскими партнерами активно обсуждает усиление помощи Украине в преддверии заседания Европейского совета, которое состоится 15–16 октября в Брюсселе.
По его словам, речь идет, в частности, о конкретной финансовой помощи украинскому бюджету и использовании всех возможностей для укрепления ПВО.
Берлин готовится к сложной зиме в Украине
Мерц также заверил, что со своей стороны сделает все возможное, чтобы помочь Украине пережить, как он выразился, "вероятно, очень-очень тяжелую зиму".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила пакеты поддержки противовоздушной обороны от ряда государств.
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