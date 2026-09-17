Мерцу грозит отставка на фоне популярности "АдН" в двух землях, - Politico
Канцлер Германии Фридрих Мерц может лишиться поста уже в ближайшие дни - всего через 16 месяцев после прихода к власти.
Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Результаты выборов в двух землях
Так, в партии Мерца, Христианско-демократическом союзе (ХДС), все активнее обсуждают возможность смены канцлера на фоне падения поддержки правительства и неутешительных прогнозов накануне двух важных земельных выборов. В воскресенье, 20 сентября, голосование состоится в федеральных землях Мекленбург-Передняя Померания и Берлин.
Партия Мерца рискует потерпеть серьезные поражения, пишет издание. После объявления первых результатов канцлер созвал заседание руководства партии, в ходе которого, по данным Politico, планирует выяснить, сохраняет ли он поддержку соратников и готовы ли они и в дальнейшем поддерживать его реформаторский курс.
Если Мерц не получит необходимой поддержки, он может предложить партийцам самим определить потенциального преемника.
Вероятные преемники
- Среди возможных кандидатов на пост канцлера Германии называют премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста, премьер-министра Баварии и лидера ХСС Маркуса Зедера, премьер-министра Гессена Бориса Райна и министра внутренних дел Александра Добриндта.
- В то же время на данный момент нет единого кандидата, который имел бы достаточную поддержку внутри партии.
Выборы и лидерство "АдН"
В то же время внутрипартийного давления недостаточно для автоматической отставки канцлера, добавляет издание. Конституция Германии предусматривает для главы правительства значительные гарантии. Формально отстранить канцлера можно только посредством конструктивного вотума недоверия - Бундестаг должен не просто выразить недоверие действующему главе правительства, но и одновременно избрать ему преемника большинством голосов.
Национальный рейтинг Мерца на этой неделе упал всего до 14%, а новый опрос показывает, что его консервативный партийный альянс ХДС/ХСС опустился до беспрецедентно низкого уровня - всего 18%.
Опрос показывает, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" лидирует с результатом 29%. "АдН" также заняла первое место на недавних выборах в земле Саксония-Анхальт, едва не набрав абсолютное большинство, в то время как ХДС Мерца потеряла более половины поддержки избирателей.
Как отмечает издание, европейские и международные союзники с удивлением наблюдают за тем, как Германия, некогда оплот стабильности на протяжении 16 лет правления Ангелы Меркель, потенциально сталкивается со своей второй стремительной сменой руководства.
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