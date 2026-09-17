Мерцу загрожує відставка на тлі популярності "АдН" у двох землях, - Politico

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може втратити посаду вже найближчими днями — лише через 16 місяців після приходу до влади.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Результати виборів у двох землях

Так, у партії Мерца, Християнсько-демократичному союзі (ХДС), дедалі активніше обговорюють можливість зміни канцлера на тлі падіння підтримки уряду та невтішних прогнозів напередодні двох важливих земельних виборів. У неділю, 20 вересня, голосування відбудеться у федеральних землях Мекленбург-Передня Померанія та Берлін.

Партія Мерца ризикує зазнати серйозних поразок, пише видання. Після оголошення перших результатів канцлер скликав засідання керівництва партії, під час якого, за даними Politico, планує з’ясувати, чи зберігає підтримку однопартійців і чи готові вони надалі підтримувати його реформаторський курс.

Якщо Мерц не отримає необхідної підтримки, він може запропонувати партійцям самим визначити потенційного наступника.

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Ймовірні наступники

Серед можливих кандидатів на посаду канцлера Німеччини називають прем'єр-міністра Північного Рейну-Вестфалії Гендріка Вюста, прем'єр-міністра Баварії та лідера ХСС Маркуса Зедера, прем'єр-міністра Гессену Бориса Райна та міністра внутрішніх справ Александра Добріндта.

Водночас нині немає єдиного кандидата, який мав би достатню підтримку всередині партії.

Вибори та лідерство "АдН"

Водночас внутрішньопартійного тиску недостатньо для автоматичної відставки канцлера, додає видання. Конституція Німеччини передбачає для глави уряду значні гарантії. Формально усунути канцлера можна лише через конструктивний вотум недовіри — Бундестаг має не просто висловити недовіру чинному главі уряду, а одночасно обрати йому наступника більшістю голосів.

Національна популярність Мерца цього тижня впала до всього 14%, а нове опитування показує, що його консервативний партійний альянс ХДС/ХСС опустився до безпрецедентно низького рівня – лише 18%.

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Опитування показує, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" лідирує з результатом 29%. "АдН" також посіла перше місце на нещодавніх виборах у землі Саксонія-Ангальт, ледь не здобувши абсолютну більшість, тоді як ХДС Мерца втратила понад половину підтримки виборців.

Як зазначає видання, європейські та міжнародні союзники з подивом спостерігають за тим, як Німеччина, колись оплот стабільності протягом 16 років керівництва Ангели Меркель, потенційно стикається зі своєю другою стрімкою зміною керівництва.