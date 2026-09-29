Мерц назвав ППО найбільш слабким місцем України та пообіцяв допомогу

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що працює над посиленням протиповітряної оборони України та пошуком додаткових засобів ППО.

Про це йдеться у повідомленні DW, яке цитує Цензор.НЕТ.

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Мерц назвав ППО слабким місцем України

За словами Мерца, він під час особистих розмов із главами держав та урядів різних країн намагається забезпечити поповнення українських запасів засобів протиповітряної оборони.

"Наразі це найбільш слабке місце. Я сподіваюся, що нам вдасться підготувати Україну до майбутньої зими, зокрема й у сфері енергопостачання", – заявив канцлер.

Мерц також повідомив, що разом із європейськими партнерами активно обговорює посилення допомоги Україні напередодні засідання Європейської ради, яке відбудеться 15-16 жовтня у Брюсселі.

За його словами, йдеться, зокрема, про конкретну фінансову допомогу українському бюджету та використання всіх можливостей для посилення ППО.

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Берлін готується до складної зими в Україні

Мерц також запевнив, що зі свого боку зробить усе можливе, щоб допомогти Україні пережити, як він висловився, "імовірно, дуже-дуже важку зиму".

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала пакети підтримки протиповітряної оборони від низки держав.

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