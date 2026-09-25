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Новости переговоры США и России переговоры с РФ
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Спецпосланник Путина Дмитриев встретился с Уиткоффом и Кушнером в США

Стив Виткофф, Джаред Кушнер и Кирилл Дмитриев

Спецпосланник российского диктатора, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился 25 сентября в Нью-Йорке со спецпредставителями американского президента Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова осведомленных собеседников, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Отмечается, что встреча состоялась 24 сентября. На ней обсуждалось сотрудничество между США и Россией, а также прекращение российско-украинской войны.

Источники телеканала также отметили, что Дмитриев прибыл в Нью-Йорк в рамках продолжения "миротворческих усилий" и российско-американского диалога после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером, состоявшейся в начале сентября.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Дмитриев в ходе контактов с американской стороной уделяет внимание "вопросам потенциального взаимодействия в сфере экономики", которого, по его словам, "на данный момент нет".

"Но, тем не менее, есть понимание, что это могло бы быть выгодным", — добавил Кремль.

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Что этому предшествовало?

  • 23 сентября The Guardian со ссылкой на Reuters сообщила, что Дмитриев отправится в США.
  • 22 сентября в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Лидеры стран обсудили вопрос производства Patriot в Украине. Трамп заявил, что они совместно с Зеленским работают над завершением российско-украинской войны до наступления зимы.
  • Отдельно американский президент отметил, что украинские атаки по НПЗ нанесли россиянам "серьезный удар", но в то же время повлияли на мировые цены на дизельное топливо.
  • Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом заявил, что украинская сторона готова к любому формату энергетического перемирия с РФ. Американская сторона должна передать это предложение россиянам.

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Автор: 

Кушнер Джаред (152) россия (89736) США (30568) Стив Уиткофф (389) Дмитриев Кирилл (27)
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Топ комментарии
+4
Напевно , ікри з "пасєкунчіками" 💩 їм привіз ?
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25.09.2026 19:20 Ответить
+4
Свої люди - свій до свого по своє
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25.09.2026 19:27 Ответить
+4
ну, знову ми будем винні у дорожнечі дизеля і продовольства у всьому світі. Знову ми засранці, а пуцін - миротворець
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25.09.2026 19:32 Ответить

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