Спецпосланник Путина Дмитриев встретился с Уиткоффом и Кушнером в США
Спецпосланник российского диктатора, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился 25 сентября в Нью-Йорке со спецпредставителями американского президента Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом пишет CNN со ссылкой на слова осведомленных собеседников, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Отмечается, что встреча состоялась 24 сентября. На ней обсуждалось сотрудничество между США и Россией, а также прекращение российско-украинской войны.
Источники телеканала также отметили, что Дмитриев прибыл в Нью-Йорк в рамках продолжения "миротворческих усилий" и российско-американского диалога после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером, состоявшейся в начале сентября.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Дмитриев в ходе контактов с американской стороной уделяет внимание "вопросам потенциального взаимодействия в сфере экономики", которого, по его словам, "на данный момент нет".
"Но, тем не менее, есть понимание, что это могло бы быть выгодным", — добавил Кремль.
Что этому предшествовало?
- 23 сентября The Guardian со ссылкой на Reuters сообщила, что Дмитриев отправится в США.
- 22 сентября в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Лидеры стран обсудили вопрос производства Patriot в Украине. Трамп заявил, что они совместно с Зеленским работают над завершением российско-украинской войны до наступления зимы.
- Отдельно американский президент отметил, что украинские атаки по НПЗ нанесли россиянам "серьезный удар", но в то же время повлияли на мировые цены на дизельное топливо.
- Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом заявил, что украинская сторона готова к любому формату энергетического перемирия с РФ. Американская сторона должна передать это предложение россиянам.
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