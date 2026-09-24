Дмитриев отправляется в США для переговоров с командой Трампа, - СМИ
Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев отправится в США для встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа. Переговоры должны состояться в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
Дмитриев проведет встречи с представителями Трампа
По данным двух источников, знакомых с подготовкой переговоров, поездка Дмитриева в США состоится в среду. По их словам, визит был согласован лично с российским диктатором Путиным.
В Нью-Йорке Дмитриев должен встретиться со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и другими представителями американской администрации.
Ожидается, что эти переговоры станут продолжением контактов между Путиным и представителями США, которые состоялись в Кремле ранее в этом месяце.
По словам одного из источников, целью поездки является поддержка диалога между Россией и США, а также усилий по мирному урегулированию.
В Москве ранее говорили о новых переговорах
Зеленский и Трамп уже встретились в Нью-Йорке в кулуарах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее в Кремле также заявляли о намерении возобновить трехсторонние переговоры по Украине с участием США. В то же время пока прогресса в этом вопросе не было.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает на новую трехстороннюю встречу.
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