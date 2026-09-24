Дмитриев отправляется в США для переговоров с командой Трампа, - СМИ

Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев отправится в США для встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа. Переговоры должны состояться в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

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Дмитриев проведет встречи с представителями Трампа

По данным двух источников, знакомых с подготовкой переговоров, поездка Дмитриева в США состоится в среду. По их словам, визит был согласован лично с российским диктатором Путиным.

В Нью-Йорке Дмитриев должен встретиться со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и другими представителями американской администрации.

Ожидается, что эти переговоры станут продолжением контактов между Путиным и представителями США, которые состоялись в Кремле ранее в этом месяце.

По словам одного из источников, целью поездки является поддержка диалога между Россией и США, а также усилий по мирному урегулированию.

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В Москве ранее говорили о новых переговорах

Зеленский и Трамп уже встретились в Нью-Йорке в кулуарах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее в Кремле также заявляли о намерении возобновить трехсторонние переговоры по Украине с участием США. В то же время пока прогресса в этом вопросе не было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает на новую трехстороннюю встречу.