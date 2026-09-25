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Новини переговори США та Росії переговори з РФ
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Спецпосланець Путіна Дмитрієв зустрівся з Віткоффом та Кушнером у США

Стів Віткофф, Джаред Кушнер та Кирило Дмитрієв

Спецпосланець російського диктатора, голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зустрівся 25 вересня в Нью-Йорку зі спецпредставниками американського президента Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це пише CNN із посланням на слова обізнаних співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що зустріч відбулася 24 вересня. На ній обговорювали співпрацю між США та Росією, а також закінчення російсько-української війни.

Джерела телеканалу також зазначили, що Дмитрієв прибув до Нью-Йорка в рамках продовження "миротворчих зусиль" та російсько-американського діалогу після зустрічі Путіна з Віткоффом і Кушнером, що відбулася на початку вересня.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Дмитрієв під час контактів з американською стороною зосереджує увагу "на питаннях потенційної взаємодії у сфері економіки", якої, за його словами, "наразі немає".

"Але, тим не менш, є розуміння, що це могло б бути вигідним", — додав Кремль.

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Що передувало?

  • 23 вересня The Guardian із посиланням на Reuters повідомила, що Дмитрієв вирушить до США.
  • 22 вересня Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Лідери країн обговорили питання виробництва Patriot в Україні. Трамп заявив, що вони спільно із Зеленським працюють над завершенням російсько-української війни до настання зими.
  • Окремо американський президент зазначив, що українські атаки по НПЗ завдали росіянам "серйозного удару", але водночас вплинули на світові ціни на дизель.
  • Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом заявив, що українська сторона готова до будь-якого формату енергетичного перемирʼя з РФ. Американська сторона має передати цю пропозицію росіянам.

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Кушнер Джаред (151) росія (47974) США (22723) Віткофф Стів (390) Дмитрієв Кирило (27)
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Топ коментарі
+4
Напевно , ікри з "пасєкунчіками" 💩 їм привіз ?
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25.09.2026 19:20 Відповісти
+4
Свої люди - свій до свого по своє
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25.09.2026 19:27 Відповісти
+4
ну, знову ми будем винні у дорожнечі дизеля і продовольства у всьому світі. Знову ми засранці, а пуцін - миротворець
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25.09.2026 19:32 Відповісти

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