Спецпосланець Путіна Дмитрієв зустрівся з Віткоффом та Кушнером у США

Спецпосланець російського диктатора, голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зустрівся 25 вересня в Нью-Йорку зі спецпредставниками американського президента Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це пише CNN із посланням на слова обізнаних співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що зустріч відбулася 24 вересня. На ній обговорювали співпрацю між США та Росією, а також закінчення російсько-української війни.

Джерела телеканалу також зазначили, що Дмитрієв прибув до Нью-Йорка в рамках продовження "миротворчих зусиль" та російсько-американського діалогу після зустрічі Путіна з Віткоффом і Кушнером, що відбулася на початку вересня.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Дмитрієв під час контактів з американською стороною зосереджує увагу "на питаннях потенційної взаємодії у сфері економіки", якої, за його словами, "наразі немає".

"Але, тим не менш, є розуміння, що це могло б бути вигідним", — додав Кремль.

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Що передувало?

23 вересня The Guardian із посиланням на Reuters повідомила, що Дмитрієв вирушить до США.

22 вересня Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Лідери країн обговорили питання виробництва Patriot в Україні. Трамп заявив, що вони спільно із Зеленським працюють над завершенням російсько-української війни до настання зими.

Окремо американський президент зазначив, що українські атаки по НПЗ завдали росіянам "серйозного удару", але водночас вплинули на світові ціни на дизель.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом заявив, що українська сторона готова до будь-якого формату енергетичного перемирʼя з РФ. Американська сторона має передати цю пропозицію росіянам.

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