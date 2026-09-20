Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що команда російського диктатора Володимира Путіна готується до нової зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор НЕТ, про це пише російське пропагандистське агентство РИА Новости.

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Рябков анонсував нову зустріч із представниками США

За словами Рябкова, головною метою майбутньої зустрічі має стати усунення так званих "подразників" у двосторонніх відносинах між РФ та США.

Російський дипломат уточнив, що переговори можуть відбутися найближчими тижнями.

Він також зазначив, що подібні зустрічі між представниками двох країн певною мірою вже набули регулярного характеру.

Водночас Рябков поскаржився, що темпи просування переговорів залишаються нижчими за очікувані.

"Проте ми від цього не відмовляємося, ми й надалі рухатимемося", - додав заступник глави МЗС РФ.

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США та Росія планують нові переговори

Раніше повідомлялося, що найближчим часом у Нью-Йорку можуть відбутися переговори глав МЗС Росії та США Сергія Лаврова і Марко Рубіо.

Очікується, що зустріч може пройти під час Генеральної Асамблеї ООН.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова підтвердила, що Україна буде серед ключових тем запланованої зустрічі.