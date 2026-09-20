У Путина анонсировали новую встречу РФ и США: переговоры могут состояться в ближайшие недели
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что команда российского диктатора Владимира Путина готовится к новой встрече с представителями президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор НЕТ, об этом пишет российское пропагандистское агентство РИА Новости.
Рябков анонсировал новую встречу с представителями США
По словам Рябкова, главной целью предстоящей встречи должно стать устранение так называемых "раздражителей" в двусторонних отношениях между РФ и США.
Российский дипломат уточнил, что переговоры могут состояться в ближайшие недели.
Он также отметил, что подобные встречи между представителями двух стран в определенной степени уже приобрели регулярный характер.
В то же время Рябков посетовал, что темпы продвижения переговоров остаются ниже ожидаемых.
"Однако мы от этого не отказываемся, мы и впредь будем двигаться вперед", — добавил заместитель главы МИД РФ.
США и Россия планируют новые переговоры
Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Нью-Йорке могут состояться переговоры глав МИД России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио.
Ожидается, что встреча может состояться в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Украина будет одной из ключевых тем запланированной встречи.
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