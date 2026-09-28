Папа Лев XIV призвал стороны быть готовыми к уступкам ради мира на фоне войны РФ против Украины

Папа Римский Лев XIV призвал участников переговоров о прекращении войны в Европе быть готовыми пойти на уступки ради достижения мира. Говоря о войне, понтифик напрямую не упомянул ни Украину, ни Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом Лев XIV заявил 28 сентября во время выступления перед европейскими лидерами во французском Меце.

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Понтифик констатировал, что война вновь вернулась в Европу, назвав ее "новой бессмысленной бойней", которая ежедневно уносит жизни мирных жителей.

Говоря о необходимости диалога, Лев XIV призвал проявлять мужество в переговорах.

"Нам нужно… проявить мужество в переговорах и быть готовыми поступиться некоторыми позициями ради высшего блага мира", – заявил Папа, напомнив о подобном призыве Бенедикта XV в 1917 году во время Первой мировой войны.

Reuters отмечает, что эти слова прозвучали на фоне безуспешных попыток прекратить российскую войну против Украины, однако сам Лев XIV в этой части речи прямо не упоминал Украину.

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Лев XIV предостерег от "иллюзии", что перевооружение решит проблему

Понтифик также выступил против роста военных расходов в Европе и призвал не рассматривать перевооружение как ответ на угрозы.

"Мы также должны остерегаться иллюзии, что перевооружение является решением проблемы. Сегодня мы должны спросить себя, действительно ли прилагаем усилия для укрепления мира во всем мире, или просто пытаемся "сдержать волну войны" и лучше подготовиться к войнам, которые, как мы предполагаем, еще должны произойти", — сказал Лев XIV.

Во время выступления Папа также призвал европейские страны соблюдать верховенство права, поддерживать культурное разнообразие и создавать условия для интеграции мигрантов.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Папа Римский Лев XIV направил в Россию кардинала Маттео Дзуппи, возглавляющего Конференцию итальянских епископов. Дзуппи поручили содействовать решению вопросов, связанных с украинскими детьми, похищенными россиянами, обменом военнопленными и другими гражданскими проблемами, возникшими из-за войны.

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