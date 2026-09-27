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Новости Папа Римский высказался о войне в Украине
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Ватикан направил посланника в Москву: он будет обсуждать войну в Украине

дзуппи, матео

Папа Римский Лев XIV направил в Россию кардинала Маттео Дзуппи, возглавляющего Конференцию итальянских епископов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении российского агентства ТАСС.

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Дзуппи прибудет в Москву 27 сентября

Как сообщил сам специальный посланник Папы Римского, в столицу России он прибудет 27 сентября.

Встречи с представителями российских властей запланированы на 28, 29 и 30 сентября.

По словам кардинала, его визит в Москву является продолжением гуманитарной миссии, начатой предыдущим Папой Римским Франциском.

На этот раз Дзуппи поручили содействовать решению вопросов, связанных с украинскими детьми, похищенными россиянами, обменом военнопленными и другими гражданскими проблемами, возникшими из-за войны.

В то же время кардинал отметил, что Ватикан получает и рассматривает гуманитарные обращения как от Украины, так и от России.

"Мы знаем, сколько страданий приносит война, и стараемся способствовать ее завершению", — заявил Дзуппи.

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В Ватикане назвали главные вопросы миссии

Главной целью визита кардинала является проведение переговоров по Украине.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина договориться.

Трамп заявил, что хочет, чтобы Зеленский заключил соглашение с Путиным, а российский лидер договорился с украинским президентом.

Также президент США выразил надежду, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет заключено в ближайшем будущем.

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визит (3310) россия (89736) Дзуппи Маттео (9) Лев 14 (77)
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Топ комментарии
+11
туди інквізицію потрібно направити.
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27.09.2026 18:36 Ответить
+8
Безперспективно. Там логово бісовства. Тільки спалення святим вогнем поможе
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27.09.2026 18:37 Ответить
+4
звіримо наші рахунки....

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27.09.2026 18:36 Ответить

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