Ватикан направил посланника в Москву: он будет обсуждать войну в Украине
Папа Римский Лев XIV направил в Россию кардинала Маттео Дзуппи, возглавляющего Конференцию итальянских епископов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении российского агентства ТАСС.
Дзуппи прибудет в Москву 27 сентября
Как сообщил сам специальный посланник Папы Римского, в столицу России он прибудет 27 сентября.
Встречи с представителями российских властей запланированы на 28, 29 и 30 сентября.
По словам кардинала, его визит в Москву является продолжением гуманитарной миссии, начатой предыдущим Папой Римским Франциском.
На этот раз Дзуппи поручили содействовать решению вопросов, связанных с украинскими детьми, похищенными россиянами, обменом военнопленными и другими гражданскими проблемами, возникшими из-за войны.
В то же время кардинал отметил, что Ватикан получает и рассматривает гуманитарные обращения как от Украины, так и от России.
"Мы знаем, сколько страданий приносит война, и стараемся способствовать ее завершению", — заявил Дзуппи.
В Ватикане назвали главные вопросы миссии
Главной целью визита кардинала является проведение переговоров по Украине.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина договориться.
Трамп заявил, что хочет, чтобы Зеленский заключил соглашение с Путиным, а российский лидер договорился с украинским президентом.
Также президент США выразил надежду, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет заключено в ближайшем будущем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль