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Новини Папа Римський висловився про війну в Україні
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Ватикан направив посланця до Москви: говоритиме про війну в Україні

дзуппі,маттео

Папа Римський Лев XIV направив до Росії кардинала Маттео Дзуппі, який очолює Конференцію італійських єпископів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні російського агентства ТАСС.

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Дзуппі прибуде до Москви 27 вересня

Як повідомив сам спецпосланець Папи Римського, до столиці Росії він прибуде 27 вересня.

Зустрічі з представниками російської влади заплановані на 28, 29 та 30 вересня.

За словами кардинала, його візит до Москви є продовженням гуманітарної місії, яку започаткував попередній Папа Римський Франциск.

Цього разу Дзуппі доручили сприяти вирішенню питань, пов'язаних з українськими дітьми, яких викрали росіяни, обміном військовополоненими та іншими цивільними проблемами, що виникли через війну.

Водночас кардинал зазначив, що Ватикан отримує та розглядає гуманітарні звернення як від України, так і від Росії.

"Ми знаємо, скільки страждань приносить війна, і намагаємося сприяти її завершенню", – заявив Дзуппі.

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У Ватикані назвали головні питання місії

Головною метою візиту кардинала є проведення переговорів щодо України.

Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна домовитися.

Трамп заявив, що хоче, аби Зеленський уклав угоду з Путіним, а російський лідер домовився з українським президентом.

Також президент США висловив сподівання, що мирна угода між Україною та Росією буде укладена в недалекому майбутньому.

Також читайте: Папа Римський про дипломатичні зусилля Трампа: Сподіваюся на конкретні результати

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Топ коментарі
+11
туди інквізицію потрібно направити.
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27.09.2026 18:36 Відповісти
+8
Безперспективно. Там логово бісовства. Тільки спалення святим вогнем поможе
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27.09.2026 18:37 Відповісти
+4
звіримо наші рахунки....

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27.09.2026 18:36 Відповісти

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