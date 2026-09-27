Ватикан направив посланця до Москви: говоритиме про війну в Україні

Папа Римський Лев XIV направив до Росії кардинала Маттео Дзуппі, який очолює Конференцію італійських єпископів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні російського агентства ТАСС.

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Дзуппі прибуде до Москви 27 вересня

Як повідомив сам спецпосланець Папи Римського, до столиці Росії він прибуде 27 вересня.

Зустрічі з представниками російської влади заплановані на 28, 29 та 30 вересня.

За словами кардинала, його візит до Москви є продовженням гуманітарної місії, яку започаткував попередній Папа Римський Франциск.

Цього разу Дзуппі доручили сприяти вирішенню питань, пов'язаних з українськими дітьми, яких викрали росіяни, обміном військовополоненими та іншими цивільними проблемами, що виникли через війну.

Водночас кардинал зазначив, що Ватикан отримує та розглядає гуманітарні звернення як від України, так і від Росії.

"Ми знаємо, скільки страждань приносить війна, і намагаємося сприяти її завершенню", – заявив Дзуппі.

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У Ватикані назвали головні питання місії

Головною метою візиту кардинала є проведення переговорів щодо України.

Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна домовитися.

Трамп заявив, що хоче, аби Зеленський уклав угоду з Путіним, а російський лідер домовився з українським президентом.

Також президент США висловив сподівання, що мирна угода між Україною та Росією буде укладена в недалекому майбутньому.

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