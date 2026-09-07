Моє серце співчуває українцям: Папа Римський закликав зупинити війну

Папа Римський Лев XIV закликав припинити бойові дії в Україні, зупинити руйнування та відкрити шлях до діалогу й миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у Х.

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Понтифік висловив сподівання на якнайшвидше досягнення миру в Україні після того, як спецпредставники Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – відвідали Київ і Москву.

"Моє серце співчуває стражданням українського народу, який роками живе в муках і страху. Я знову закликаю покласти край насильству, зупинити руйнування та відкрити серця для діалогу і миру!", - йдеться у дописі.

Папа Римський також підкреслив, що сподівається на конкретні результати від дипломатичних зусиль останніх днів для створення належних умов для переговорів.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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