Моє серце співчуває українцям: Папа Римський закликав зупинити війну
Папа Римський Лев XIV закликав припинити бойові дії в Україні, зупинити руйнування та відкрити шлях до діалогу й миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у Х.
Понтифік висловив сподівання на якнайшвидше досягнення миру в Україні після того, як спецпредставники Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – відвідали Київ і Москву.
"Моє серце співчуває стражданням українського народу, який роками живе в муках і страху. Я знову закликаю покласти край насильству, зупинити руйнування та відкрити серця для діалогу і миру!", - йдеться у дописі.
Папа Римський також підкреслив, що сподівається на конкретні результати від дипломатичних зусиль останніх днів для створення належних умов для переговорів.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
- Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
- Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
- Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
- Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.
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