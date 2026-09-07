Мое сердце сочувствует украинцам: Папа Римский призвал остановить войну

Папа Римский Лев XIV призвал прекратить боевые действия в Украине, остановить разрушения и открыть путь к диалогу и миру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Х.

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Понтифик выразил надежду на скорейшее достижение мира в Украине после того, как спецпредставители Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - посетили Киев и Москву.

"Мое сердце сопереживает страданиям украинского народа, который годами живет в мучениях и страхе. Я вновь призываю положить конец насилию, остановить разрушения и открыть сердца для диалога и мира!", - говорится в сообщении.

Папа Римский также подчеркнул, что надеется на конкретные результаты дипломатических усилий последних дней, направленных на создание надлежащих условий для переговоров.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров - Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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